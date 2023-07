Pusztító új trend: bóraxot falnak az emberek a TikTokon

A TikTokon mindig is sok életveszélyes ostobaság terjengett: ilyen volt az is, amikor 2018-ban egy Tide Pod-kihívás kapcsán emberek tucatjai mosószert kezdtek enni, ami több esetben halálos kimenetellel járt. A mostani őrület még erre is rátesz egy lapáttal: bórax, mosószer, vagy növényvédő szer fogyasztása. A vegyszert turmixszal vagy kávéval keverik, és azt állítják, ennek fogyasztása enyhíti az ízületi gyulladást.

Az őrülethez eddig már tucatnyi ember csatlakozott, amelyről a TikTokon elterjedő videók száma szolgáltat bizonyítékot.

Az orvosok eközben kitérnek a hitükből.

A bórax egy mérgező vegyület, és soha nem lenne szabad megenni

– mondta dr. Kelly Johnson-Arbor, toxikológus és a National Capital Poison Center társigazgatója a Yahoo In the Know-nak.



Fotó: Pexels



Mi is az a bórax?

A bórax a természetben előforduló vegyület, gyakran nátrium-borát néven ismert, amely a bórt, a nátriumot, az oxigént és a hidrogént tartalmazza. A bóraxot kiszáradt tómedrekből lehet kibányászni.

Az emberek évek óta használják már a bóraxot mosodai adalékként, peszticidként, háztartási tisztítószerként, gyomirtóként és a lefolyók eltömődésének megszüntetésére. A WebMD szerint bizonyos festékekben, pattanás elleni termékekben és speciális szájápoló termékekben is megtalálható. (Lokálisan alkalmazva tehát, és a lenyelést mellőzve, biztonságos.)



Egyelőre nem világos, hogy a „bóraxvonat” hogyan indult el és vált egy online trenddé, de egyes források szerint Rex Newnham kutatót idézik, aki az 1990-es években publikált egy munkát, amelyben azt hirdette, hogy a bór (nem a bórax!) olyan alapvető ásványi anyag, amely sok étrendből hiányzik.



Milyen kockázatokkal jár a bórax?

Köztudott, hogy lenyelve veszélyes. Az Országos Egészségügyi Intézet szerint hányingert, hányást, hasmenést, bőrpírt, kiütést, izgatottságot, görcsöket, depressziót és érösszeomlást okozhat.



És mi az a bór?

A bór világszerte megtalálható a talajban, de viszonylag ritka azokon a területeken, ahol a csapadék kimosta a bórt a talajból. Brazíliában, Japánban és az Egyesült Államok egyes részein alacsony a bórszint a talajban.

Ezzel szemben az olyan száraz régiókban, mint Kalifornia, valamint Törökország, Argentína, Chile, Oroszország, Kína és Peru egyes részei magas bórszintet tartalmaz a talaj, ami azt jelenti, hogy az ezeken a helyeken termesztett növényeknek magasabb a nyomelemtartalma. Magának a bórnak egyes források szerint jótékony hatása van a szaporodásra és fejlődésre, valamint a csontképződésre és az agyműködésre is. Bizonyos élelmiszerek, mint például az alma, körte, szőlő, avokádó, földimogyoró, bab, burgonya, brokkoli, sárgarépa és spenót jó bórforrások.



Az emberi ostobaságnak nincs határa

A szakértők mellett rengeteg TikTok-felhasználó is kiakadt ezen az új, veszélyes trenden.

Mikor tértünk vissza a „mosodai cuccok elfogyasztásának” korszakához?

– kérdezte a @madhof98 nevű felhasználó.

Emellett egy vegyész, aki a épp doktori fokozatán dolgozik szerves kémiából, egyenesen könyörög az embereknek, hogy hagyják végre abba a bórax evését.

Sose becsüljük hát le az emberi hülyeség hatalmát!