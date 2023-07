Ki a főnök? – Erre a kérdésre is válaszol Orbán Viktor a TikTokon

„Ember, most jöttem a TikTokra!” – Orbán Viktor egy sokat idézett mondatát fogalmazta újra, miután elindította saját csatornáját a TikTokon.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Magyarország miniszterelnöke aktív az interneten: saját honlapja, 1,2 milliós követőtáborral rendelkező Facebook-oldala mellett jól pörög az Instagram-oldala is, és immár a TikTokon is aktív. Az utóbbi, a fiatalok körében rendkívül népszerű közösségi oldalra felkerült friss videóban többek között olyan kérdésekre is válaszol Orbán Viktor, hogy ki a főnök, sör vagy bor, melyik a lejobb ország, amelyikben járt, illetve milyen cipőben szeret játszani a pályán,