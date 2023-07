Ki gondolta volna? Épp az öregedés a legmenőbb trend a TikTokon

A TikTok virtuális Aged filtere vegyes reakciókat váltott ki az internetezők körében. Akadtak olyanok, akik egyenesen megrémültek, amikor látták, hogyan fognak megöregedni a filter szerint, míg mások szívesen néztek szembe időskori önmagukkal – számolt be az új trendről az NBC News. A szóban forgó, egyre népszerűbb filter „beszkenneli” az arcot, majd elmélyíti a ráncokat és növeli az arc megereszkedését is. Sokak esetében az ajkakat is vékonyabbá teszi, és súlyosbítja a már meglévő hiperpigmentációt – a májfoltokat, a szeplőket, a sötétebb, pattanásos hegeket stb.

A filter ezzel arra késztette a Z és a millenáris generációba tartozó TikTok-felhasználókat, hogy szembenézzenek az öregedés elkerülhetetlen folyamatával kapcsolatos egzisztenciális félelmeikkel egy olyan kultúrában, amely általában a szépséget a fiatalos megjelenéssel is társítja. Mondanunk sem kell, a filter vegyes reakciókat váltott ki a fiatalokból.

Ez a filter nagyon beletaposott az érzéseimbe

– írta például egy kommentelő, aki kijelentette: innentől jobban odafigyel a bőrápolásra.

Tényleg érdemes lenne háromhavonta telepumpálni az arcom botoxszal?

– tette fel a kérdést egy másik felhasználó, miután bekapcsolta a filtert.

A filter olyan kísérleteket is ösztökélt, melyben a felhasználók a saját és hírességek jelenlegi arcát hasonlították össze fiatalkori énjükről készült fotókkal, melyeket a filter segítségével öregítettek. Egyesek úgy találták, hogy a filter kiválóan alkalmas az emberek öregedésének előrejelzésében, míg mások drámai különbségeket mutattak be a filter és a valóság között.

A trend egyébként nem mindenkit akasztott ki illetve keserítette el. Valaki például így jellemezte „virtuális időskori énjét”: egy vidám nagynéninek tűnik, aki „mocskos vicceket mesél neked, és engedi, hogy elcsenj egy pluszsütit, amíg az anyád nem figyel”.