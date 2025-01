Nem hiszed el, mi történt a nővel, aki törölte a Facebookot a mobiljáról

Egy fiatal nő állítja: az egész élete megváltozott már 7 nappal azután, hogy törölte a Facebookot a telefonjáról. A TikTok oldalán a 24 éves Hollie elárulta, milyen pozitív hatása volt életére a közösségi média alkalmazás törlése, és másokat is arra buzdított, hogy tegyék meg ezt a fontos lépést.

Több tanulmány is készültk a közösségi média detox hatásairól: szinte mindig az volt az eredmény, hogy hasonlóan kell kezelni a dolgot, mint minden más függőséget

„Már nem pörgetek folyamatosan és nem vesztegetem az időmet azzal, hogy mások dolgait olvasom” – emelte ki a nő, aki az alkalmazás törlése után elkezdett több időt fordítani a saját valódi életére. Mint mondja, már nem hasonlítja a mindennapjait a mások által lerajzolt tökéletes élethez és nem érez folytonos szorongást, amiért nem tud beilleszkedni az idillinek ábrázolt világba.

Régebben csak ültem és összehasonlítottam magam másokkal, még az általuk viselt ruhákat is megfigyeltem és megpróbáltam megváltoztatni azt, aki valójában vagyok, hogy olyan legyek, mint ők.

– vallotta be. Úgy érzi, már nincs szüksége több ezer barátra, mint ahogy korábban Facebook-profilján volt, hiszen a legtöbb embert nem is ismerte és soha nem is beszélt velük. Amit kiemelt még Hollie: már nem érzi a nyomást azzal kapcsolatban, hogy mindenkinek meg kell felelnie az interneten.

Mindig szorongtam ha megosztottam valamit Facebookon, olyan volt mintha egyes emberek utálnának, mert nem tetszik nekik az, amit kirakok.

Az alkalmazás törlése azt is jelenti, hogy Hollie idejét és figyelmét az igazán fontos kapcsolatokra tudja fordítani. A fiatal rosszul érzi magát, amiatt, hogy korábban szinte egész nap csak a közösségi médiát görgette, ahelyett, hogy jelenben élt volna.

Videóját azzal zárta le, hogy másokat is felszólított arra, hogy töröljék az ilyen alkalmazásokat saját boldogságuk érdekében. A hozzászólásokban rengeteg ember megosztotta saját sikertörténetét is és elmondták nekik milyen hasznuk volt a közösségi média törléséből – írta a Mirror.