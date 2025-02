Jó hír: A héten utalják a 13. havi nyugdíjat!

Szerdán kapják meg a 13. havi nyugdíjat azok a idős emberek, akik a bankszámlájukra kérték korábban a járandóság folyósítását. Akiknek a postás viszi a nyugdíjat azoknak még egy kicsit várniuk kell, de pár napon belül ők is készhez kapják a dupla összegű nyugdíjat. A kormány közlése szerint az az idős jogosult a plusz egyhavi kifizetésre, akik tavaly legalább egy napja, vagyis praktikusan 2024. december 31-én már nyugdíjas volt és 2025 februárjában is az lesz.

Idén is februárban kapják meg az idősek a 13. havi nyugdíjat Fotó: Ka Iki / MW archív

A 13. havi nyugdíj kifizetése kétmillió nyugdíjast, valamint 13. havi ellátás címen további 400 ezer, más nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érint, akik egy teljes havi nyugdíjukat kapják kézhez és ez összesen 550 milliárd forint kiadást jelent az idei költségvetésből.

Brüsszel és az ellenzék eltörölné

A magyar kormány továbbra is elkötelezett a 13. havi nyugdíj megőrzése mellett – jelentette be Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a 13. havi nyugdíj továbbra is a magyar nyugdíjrendszer szerves része marad, és a kabinet célja, hogy növelje az idősek vásárlóerejét, megvédve őket a gazdasági nehézségektől.

A kormány álláspontja változatlan: a 13. havi nyugdíj marad. Ugyanakkor Gulyás szerint Brüsszel és a Magyar Péter vezette ellenzék eltörölné ezt a juttatást. A mostani kormány 2021-ben vezette vissza a plusz havi nyugdíjat, amelyet még 2009-ben Bajnai Gordon baloldali kormánya szüntetett meg. Magyar Péterék programíró csoportjában most újra azt vetették fel, hogy el kellene törölni a 13. havi nyugdíjat, sőt vannak olyanok, akik szerint nyugdíjat sem kellene osztani az időseknek, vagy éppen meg kellene adóztatni ezt az öregkori ellátást.

A Bajnai-kormány megkárosította a nyugdíjasokat

2009-ben Bajnai Gordon azzal indokolta a 13. havi nyugdíj megszüntetését, hogy Magyarország gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a kifizetést. Az akkori kormányfő azt mondta: az időseknek is áldozatot kell hozniuk. Így a baloldali kabinet már a 2009-re járó második részletet sem fizette ki, majd 2010-től teljesen eltörölte a juttatást. Ezzel párhuzamosan Bajnai Gordon kormánya megszüntette a svájci indexálást is, amelyet tévesen sokan a Fidesz-kormány intézkedésének tartanak.