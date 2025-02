"Hát mit tett ez a főpolgármester? Semmit!" - Így látják a budapestiek Karácsony Gergely 4 milliós fizetését

"Nem látszik, hogy a főpolgármester dolgozik, nincs itt törődve semmivel!"– mondta egy budapesti felháborodottan, miután némi késéssel, de kikerült Karácsony Gergely főpolgármester vagyonnyilatkozata. Az általunk kérdezett fővárosiak szerint, nem az a baj, hogy magas a városvezetői fizetés, hanem az, hogy Karácsony nem dolgozik meg ezért a 4 millió forinttért...

Karácsony Gergely vagyonnyilatkozata szerint továbbra is egy második kerületi 97 négyzetméteres lakóház 50 százalékos tulajdonosa. Ezt 2022-ben vásárolta. Egy siófoki üdülőben 50 százalékos hányaddal rendelkezik, ezt 2020-ban vette. Autója továbbra sincs, ahogy a jogosítványt sem sikerült még mindig megszereznie. Igaz, miután sofőrrel jár, ez nem sürgős neki. Fotó: Hatlaczki Balazs

Gyorsan körbefutotta Budapestet Karácsony Gergely vagyonnyilatkozatának híre, a Metropol arra volt kíváncsi, hogy a fővárosiak mit gondolnak az egyébként törvény által meghatározott összegről. Summaként levonható, hogy az öt évig semmittevő főpolgármester eddigi tevékenységével nem sok elismerést érdemelt ki. Nem is lepődtünk meg, hiszen az emberek a hétköznapokban is saját bőrükön érzik a baloldali városvezető munkájának eredményességét, amelyért ugyan korábban kevesebb javadalmazást kapott, de nem sokkal. Míg ő milliós fizetéssel büszkélkedett és rendszeresen milliós jutalmakat osztogatott a csődközelben lévő város pénzéből, addig gyakorlatilag az összes, lakosságot érintő alapszolgáltatás színvonala vagy rendszeressége csökkent spórolásra hivatkozva. Sőt, volt, ami teljességgel meg is szűnt. Emiatt ma is több önkormányzat dolgozik a főváros helyett, hogy például kevesebb szemét vagy avar legyen a közterületeken, parkokban. Úgy fest azonban, a budapestiek szerint, ez még mindig kevés, hiszen legtöbben és elsőre az utcák állapotát kifogásolták, második katasztrófaként pedig a hajléktalan dömpinget és annak hozadékát hozták fel...

Karácsony Gergely eredményeiről: "ÁÁ, nulla. Egyes aláhúzva!"

Éva elmondása szerint őt kirúgnák, ha úgy végezné a munkáját, mint a főpolgármester. Mint fogalmazott: "Csak szét kell nézni. Az utcák koszosak, borzasztó amit a hajléktalanok és a csövesek művelnek. Este nem merünk lejönni az utcára, még a kutyát sem merem lehozni".

Nóra - Fotó: Metropol

Nóra gyönyörű városnak tartja Budapestet, ugyanakkor egyre élhetetlenebbnek is. Szerinte csak a jó Isten látja, mennyit dolgozik Karácsony Gergely, de az biztos, hogy az eredmény a soványnál is soványabb.