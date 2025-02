Kiakadtak a Rómain élők: Barbár fakivágásra készül megint a főváros

Megint óriási a felháborodás a Rómain, a Karácsony-féle főváros ugyanis újabb 40 fát jelölt meg kivágásra egy 100 éves fasorban. A helyiek szerint a fáknak semmi bajuk és nem engedik, hogy vandál módon kiirtsák az árnyékot adó példányokat. A FŐKERT és Bardóczi Sándor főtájépítész hiába bizonygatta egy bejáráson, hogy a fakivágás szükséges. A helyiek nem hisznek nekik, ugyanis csak szemrevételezéssel és kopogtatással jelölték meg az elpusztítandó fákat. A lakosság ezt komolytalannak ítéli, korszerű műszeres vizsgálatot akarnak. Állításuk szerint olyat, amit a törvény is előír.

Fakivágás: Az elmúlt években többször hivatkoztak már élet- és vagyonbiztonságra a fővárosi önkormányzat emberei, de sok esetben kiderült, hogy egészséges fák is áldozatául estek a "zöld" főpolgármester fűrészeinek. Fotó: Hatlaczki Balázs

Nincs szerencséje Karácsony Gergelynek és a baloldali városvezetésnek a Rómaival. A helyiek ugyanis nem hagyják magukat. Eddig a dunai gát ügye borzolta a kedélyeket, miután a főpolgármester 2 ezer embert nem védene meg az esetleges árvizektől. Az általa kijelölt új gát ugyanis nem a part mentén, hanem beljebb épülne meg. A kétségbeesett lakóknak pedig azt tanácsolták, hogy majd ha árad a Duna, akkor létrákon átmászhatnak a védműn, hogy megmentsék az életüket...

A Rómain a barbár fakivágások ügye is visszatérő probléma, hiszen - a lakosság és a helyi Fidesz-KDNP szerint - Óbuda önkormányzata és a főváros úgy ítél halálra fákat, hogy nem végzi el megfelelően azok vizsgálatát. Gyepes Ádám képviselő szerint korábban is vágtak ki úgy fákat, hogy utólag kiderült: semmi bajuk sem volt. Ráadásul ezek a fák régi óriásfák, pótlásukat csak apró csemetékkel végzi a FŐKERT, hosszú évekbe telik, míg bármilyen árnyékot is adnak majd.

Egy 100 éves vadgesztenyesor bánhatja Fotó: Óbudai Hírügyelet

Fakivágás barbár módra: 40 fát ítéltek halálra

A lakosság és a környezetvédők körében hatalmas felháborodást váltott ki, hogy újra fakivágásokat terveznek Római-fürdő területén. Jelenleg egy 100 éves védett vadgesztenye fasor áll a mészárszék előtt, amire a helyiek úgy vigyáznak, mint a szemük fényére. Az alábbi kérdéseikre azonban a bejáráson sem kaptak megnyugtató választ. A helyiek ezt szeretnék megtudni Karácsony főkertészétől: