Ma bárki megpillanthatja ezt a fél Magyarországnyi méretű bolygót, ha felnéz az égre: ritkán van ilyen!

A Vénusz segítségével válik láthatóvá a bolygó

Február ötödikén egy nagyon ritkán látható égitestet lehet megpillantani az égen a Vénusz segítségével: az Iris kisbolygót. Ez a fél Magyarországnyi kiterjedésű kisbolygó a Mars és a Jupiter közti kisbolygóövben kering, 1847-ben fedezte fel John R. Hind a hajdanvolt londoni Bishop obszervatóriumból. Az Iris a fényesebb kisbolygók egyike, mégis ritkán lehet látni, de ma a Vénusz 1,6 fokra közelíti meg, így bárki megpillanthatja a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint.

Ritkán látható bolygó bújik elő ma este. Fotó: buradaki

54 éve hunyt el Rákosi

Rákosi Mátyás 1971. február 5-én hunyt el Gorkijban, Oroszországban, 78 éves korában. A magyar politikus 1945–56 között a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja fő-, majd első titkára, 1952–53-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, 1949–1956 között pedig Magyarország teljhatalmú vezetője volt. Az úgynevezett Rákosi-korszakban, 1947 után egyre inkább úrrá lett rajta a megalománia és lassanként a hatalom rabjává vált. Pozícióinak megszilárdítására minden eszközt használhatónak ítélt meg, például az éppen szabadságát töltő Nagy Ferenc miniszterelnök alig ötéves fiát elraboltatta, és csak a lemondásáért, illetve azért cserébe engedte szabadon, hogy Nagy soha többé nem tér vissza Magyarországra. Saját bajtársait is habozás nélkül börtönöztette be, kényszerítette emigrációra, vagy végeztette ki, közülük Rajk László esete a legismertebb-olvasható a Wikipédián.

Neki köszönhetjük az automata egérfogót

Sir Hiram Stevens Maxim -aki 185 éve ezen a napon született- találta fel többek között a hajsütővasat, az automata gépfegyvert és az automata egérfogót. 14 évesen kocsikat épített, huszonhat évesen mutatta be első találmányát, a hajsütővasat, majd nem sokkal később a mozdonyjelzőlámpa és a világítógáz gyártására szolgáló szerkezet következett. Edisont is megelőzve kidolgozta a villanykörtében használatos szén fűtőszál előállítási módszerét, elektromos nyomásszabályozóját. Az 1881-es párizsi világkiállításon különdíjjal jutalmazták. Egy évvel később lovaggá is ütötték.