Íme egy egérhez hasonló rágcsáló, amit mindenki imád: ma van a világnapja!

Ma van a mókusok világnapja

Január 21-én ünneplik a mókusok világnapját. Kevesen tudják, de a mókus nem más, mint egy fán élő, hegyes fogú rágcsáló, ami nagyon gyors: a sebessége elérheti akár a 30 km/h-t is. Ha a mókusok veszélyt éreznek, két lábra állnak és figyelnek. Félni nem kell tőlük: fenyő- és egyéb magvakat, mogyorót vagy gombát esznek. És még egy érdekesség: a mókus az állkapcsában lévő két metszőfogat - más rágcsálókhoz hasonlóan - oldalirányban is tudja mozgatni-olvasható a Wikipédián.

Ezt a rágcsálót sokan szeretik. / Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

Szent Ágnesre is sokan ma emlékeznek

Szent Ágnes a legrégebben tisztelt szentek egyike. Az írások már a IV. sz. utolsó harmadában említik a nevét. A népszokások szerint az ünnepén olyan rituálékat végeznek a fiatal lányok, amelynek révén meglátják a jövendőbeli férjüket. És hogy miként lett mártír? A legenda szerint egy római város prefektusának fia ostromolta szerelmével, de ő ellenállt, mondván, mennyei vőlegénye (Krisztus) már eljegyezte őt. Az ifjú apja - hallván az ügyről -, felszólította Ágnest, hogy áldozzon az isteneknek. A leány megtagadta, ekkor meztelenre vetkőztették, úgy vitték fényes nappal a bordélyba. Ágnest azonban a csoda folytán hirtelen megnövő haja eltakarta a kíváncsiak szeme elől, a bordélyházban ráadásul egy angyal még fénybe is öltöztette. Egykori ostromlóját viszont, aki ide is követte, hogy erőszakot tegyen rajta, egy démon halálra sújtotta. Ekkor a leányt, mint boszorkányt meg akarták égetni, de a lángok a hóhérokat pörkölték meg. Végül a lányt Domitianus „cirkuszában” lefejezték. Ma is ott áll a S. Agnese in Agone templom. Állítólag január 21-én temették el Rómában, azért ez a nap az ünnepe.

Az egyik leghíresebb magyar drámaírónk is ezen a napon született

Madách Imre 1823. január 21-én született Alsósztregován. A több nyelven tudó Madách korának klasszikus és modern irodalmát is jól ismerte. Íróként fő műve Az ember tragédiája, a magyar drámairodalom egyik legismertebb darabja, számos nyelvre lefordították, színpadi változatát Magyarországon és külföldön is rendszeresen műsorra tűzik.