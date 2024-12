Figyelem! A Vénusz ma szuper fényszöget zár be ennek a csillagjegynek, mutatjuk, mi a teendője

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton a Hold a szórakoztató Ikrek jegyében jár, ráadásul egy szuper fényszögben a Marssal, Vénusszal. Ez nagyon erősen arra utal, hogy ma szenvedélyes, szerelmes estéje, napja lehet, ha szingli, akkor most lenyűgözi valaki, akivel talán csak ma ismerkedik meg.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Bosszantja, hogy ez már a második szombati munkanap... Idegeskedés helyett próbálja meglátni a jó oldalát. Lehet, hogy ez most nagyon fárasztó, de cserébe több szabadnapot kap az ünnepek alatt. Még egy kis kitartás, és jön a jól megérdemelt pihenés.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A mai nap ideális az újratervezésre. Főleg, ha pénz jön a házhoz. Talán most valamivel többet is megengedhet magának, vagy a karácsonyi ajándékok listáját bővítheti. Holnap telihold lesz, és ennek feszültségét már érezheti, de ma még kedvező fényszögek segítik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Holnap telihold lesz, emiatt hullámzó lehet szombaton a hangulata. Az egyik percben az egekben jár, a másikban meg nem is érti, mi a baja. Valójában önre hatnak a leginkább most a bolygók, mind a támogató és mind a nehezebb fényszögek is. Fókuszáljon a jóra: ez csak önön múlik!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerencséje van, mert ma önt támogatják a bolygók akkor is, ha dolgozik, és akkor is, ha a családdal tölti az időt. A Mars kedvező fényszöge nagyon jó hangulatot jelez, sőt, romantikát és szenvedélyt is mutathat. Pozitív kisugárzásával most a párjára is erősen hat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma még hátrál a Merkúr, de holnap este már előreindul, ami nagyszerű hír mindenkinek. A telihold már kevésbé, és ennek hatását már szombaton is érzékelheti. Ne engedjen a provokációnak! Holnaptól már tisztább lesz minden kérdés.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az uralkodó bolygója, a Vénusz ma szuper fényszöget zár be a Holddal, ami a közérzetünk mutatója. Energikusnak érzi magát, ezért jól is teszi, ha kimozdul otthonról. Volt már adventi vásárban az idén? Bármi is a válasz, érdemes ma délután, este körbenéznie, forró csokit, forralt bort kóstolni!