Még döcög a BKK-rendészet, szemben a miskolci járatseriffekkel

Miskolc jó példával jár elől, hiszen a várakozások szerint működik a sajátos közlekedésrendészetük, szemben a BKK-rendészettel. Ugyanis Mickolcon már több mint két hónapja, hogy hivatalosan is szolgálatba léptek a járatseriffek, akiknek a feladata, hogy rendet teremtsenek a helyi tömegközlekedési eszközökön. „Munkájuk folyamatos, és idővel egyre több miskolci buszon és villamoson fognak majd megjelenni a járatseriffek” – állította Tóth-Szántai József polgármester, még az induláskor.

BKK-rendészet: bele kéne húzni

„A 2025. január 1-jei hatállyal felállt BKK Rendészeti Osztály létszáma jelenleg 33 fő” – árulta el január végén a Magyar Hangnak a Főpolgármesteri Hivatal, vagyis hiába biztosítottak 75 fő státuszt a feladat ellátására, az első hónapban félig sem sikerült feltölteni a keretet. „Véletlenül” pont egy nappal később Karácsony Gergely bejelentette, hogy Budapesti Utasbiztonsági Szolgálatot hoznak létre. Mint ismert, Karácsony Gergely eredetileg nem akart BKK-rendészetet és inkább abban hitt, hogy elég lenne több kamera a járatokra, a közgyűlés végül megszavazta a Fidesz–KDNP-frakció támogatásával.

A BKK-rendészet terve az elején még ambiciózusnak tűnt: de az eredetileg belebegtetett 200 fős létszámot sikerült 75 főre csökkenteni – mindezt költségvetési hiányosságokra hivatkozva. Azóta, de legalább az ígéretek szerint, reménykedhetünk, hogy a rendészek száma folyamatosan nőni fog, és hogy a teljes létszámuk 75 fő lesz. Lenne dolguk ugyanis.

A fővárosban még mindig akadozik a közlekedési rendészetet, legalábbis hatásfokban Fotó: BKK

A BKK rendészet feladata az lenne, hogy rendet tartson a budapesti közösségi közlekedésben, fokozottan a tömegközlekedési eszközökön, mint ahogy a miskolci példa is mutatja. Hiszen a seriffek, a helyiek visszajelzése szerint megnyugtató biztonságérzetet nyújtottak a miskolciaknak, főleg a városi tömegközlekedés használata közben. A jegyeladásoknak is jót tesz a seriffrendszer, december végén jött a hír, hogy tízszer annyi jegy fogyott, mióta munkába álltak a seriffek. Szóval Miskolcon úgy tűnik, hogy a tervek szerint megvalósult a kívánt közlekedésrendészet. Igény pedig Budapesten is lenne rá, ahogy arról a Metropol olvasói is beszéltek.