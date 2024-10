Budapest: nincs vezetése a városnak, alkudozással kezdődik az új korszak: átláthatósági vizsgálat, BKK-rendészet, visszaszerelendő kukák...

A Karácsonyék által leszerelt 3 ezer közterületi kuka visszaszerelését és a köztisztaság rendezését kérte Szentkirályi Alexandra és a Fidesz-KDNP frakció a közgyűlésen, ahol átláthatósági vizsgálatokról és a BKK-rendészetről is döntött nagy nehezen a testület - ezzel megkezdődött Budapest új közgyűlési időszaka a június önkormányzati választások után. A városnak nincs igazi vezetése, mivel a pár száz szavazat többséggel megválasztott Karácsony Gergely főpolgármester mögött nincs közgyűlési többség, és nincs a láthatáron megválasztható helyettes sem. Bár kimértek voltak a képviselők és csigatempóban haladt a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése, számos döntést hozott a széttöredezett testület.

Budapest: Vitézy Dávid és Karácsony Gergely első találkozása a közgyűlésen, a főpolgármester nem jelölt főpolgármester-helyettest Fotó: Metropol

Az nem is téma, hogy a Fővárosi Közgyűlés levegőjében ott a robbanás szele, a kérdés csak az, mi lesz a szikra. Egyelőre az új fővárosi képviselők visszafogottan, mesterségesen előzékenyen és mindennél lassabban döntöttek, illetve viselkedtek egymással. A legegyértelműbb és egyszerűbb napirendben sem volt egyetértés, minden javaslatot szétszedtek, de végül mindenki labdához is jutott ilyen-olyan mértékben. A BKK-rendészetet elfogadták, az átvizsgálásokról is döntöttek, és igen, lesznek újra kukák – visszakerülhetnek, amiket Karácsony Gergely leszereltetett...

Szentkirályi Alexandra és a Fidesz-KDNP frakció három javaslatot tett a közgyűlés asztalára: közbiztonság, köztisztaság és hajléktalanügyek Fotó: Metropol

Amikor Karácsony Gergely spórolásra hivatkozva leszedette a kukákat, akkor a főváros egyúttal rátolta a kerületekre a szemétszállítás és kukák kihelyezésének mindenkori költségeit is, ugyanis a szemét az intézkedéstől nem lett kevesebb Budapesten, csak a kukák száma...

"A fővárosiaknak nem hatásvizsgálatra van szükségük, hanem kukákra" – érvelt Szentkirályi. Ugyanis a kukák visszaszereléséről szóló napirendről is nehézkesen szavazott az új testület, Tüttő Kata korábbi főpolgármester-helyettes a szemétszállítás rejtelmeibe is belebonyolódott hosszasan, és egy felmérés szükségességéről beszélt, mire megszületett a Fidesz-KDNP előterjesztéséről szóló döntés. Ennek értelmében visszaszerelik a szemeteseket.

Budapest: Lesz BKK-rendészet

Vitézy Dávid javaslatát támogatta a Fidesz-KDNP, és végül elfogadta a közgyűlés - bár korábban a Karácsony-féle vezetés ezt fölöslegesnek gondolta. Így a BKK-rendészet fellép majd a tömegközlekedési eszközökön, aluljárókban és a közlekedést akadályozó autókkal szemben is. A BKK-rendészet 365 napos, 24 órás készenléti szolgálatként jön létre a Fővárosi Önkormányzati Rendészet (FÖRI) létszámbővítésével. Emellett állandó járőrt biztosítanának a város közlekedési csomópontjain.