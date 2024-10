BKK-rendészet jön januártól: az utasok szerint ezekre a járatokra kellene

Bár Karácsony Gergely eredetileg nem akart BKK-rendészetet és inkább abban hitt, hogy elég a több kamera a járatokra, Vitézy Dávid kitartott javaslata mellett, amit most meg is szavaztak. A budapestiek legnagyobb örömére, akiknek van is pár jó ötletük arra, hogy melyik járatokra kellene mindenképpen rendész.

Sokan említették a 99-es buszt, mint az egyik olyan járatot, amin szükség van BKK-rendészetre (Fotó: Andrássy Áron)

BKK-rendészet: „Mindegyikre kellene, vagy egyikre se”

Olvasóink egyetértenek abban, hogy minden BKK járatra kellene majd rendész, de van pár járat, amit mindenképp a rendészek figyelmébe ajánlanának. Ilyen a 4-6-os és az 1-es villamos, de a 99-es busz is.

„4-6, 24-es villamosra mindenképpen jól jönnének”

1-es, 4-es 6-os villamos, busz: 20E , 30, 30A, 230, 114 és 213 busz, 105, 26, 99, 9-es busz, metrók, de igazából mindre kellene. Már a puszta jelenlét miatt is

„Mindegyiken. Sőt, a megállókba, végállomásokra is kellene. Az 1-es villamos teljes vonalára, de főleg a Bécsi út - Népliget között” – írják a kommentelők a Facebookon feltett kérdésre. Sok utas szerint a rendészetet úgy lenne érdemes bevezetni, ha kikérik az utasok véleményét róla, hová kellene mindenképpen rendész.

Az illetékeseknek kellene ellenőrizni az utasforgalmat, és kérdőíveztetni a járat utasait, aztán cselekedni

– teszik hozzá. A megszavazott javaslat szerint január 1-től már el is kezdik a munkát a rendészek, akik az év 365 napján, 24 órás műszakban fognak dolgozni azért, hogy a budapesti közösségi közlekedést jogszerűen, az utazási feltételeket betartva használók atrocitásoktól mentesen, tiszta környezetben utazhassanak.