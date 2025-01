Durva hatások: nem csak visszatér a tél, keményen berúgja az ajtót

A sorozatos terhelések után egy újabb nehéz időszak kezdődött Magyarországon. Elérte a térséget az erős, helyenként 10 fokot is meghaladó lehűlés, melyet főként a reggeli órákban érzékelhetsz. Az időjárás most aztán tényleg nem viccel, a tél megmutatja, hogy mire is képes.

Visszatér a télies, hideg időjárás Magyarországra Fotó: Köpönyeg

Erős, helyenként -10 fokot elérő lehűléssel kell számolni, országosan jellemző lesz a -5 fok alatti hőmérséklet

- hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember szerint január 11-én szombattól kedvezőtlen lesz a nap közbeni időjárás. A hőérzeted pedig az erős, viharos erejű szél miatt még hidegebbnek érzékeli az éppen csak fagypont feletti hőmérsékleteket.

Hideg, szeles, száraz levegő jellemzi a következő napokat

- fogalmazott a meteogyógyász, miközben a reggeli ködös időszakról beszélt, ami ismét visszatérhet. A szeles, alacsony nedvességtartalmú levegő pedig hozzájárul a nyálkahártyák kiszáradásához, ami a szervezet első védvonalaként szolgál. Így a különféle megbetegedésektől is tarthatsz, mint például az influenza.

Nemcsak a bőrünket szárítja ki ez az időjárás, de az erek is beszűkülnek, ami a keringési rendszert is terheltté teszi

- folytatta a szakember, miközben a tapasztalható tüneteket sorolta: ingadozó, kiugró vérnyomási értékek, sztrók, infarktus, szívelégtelenség, mellkasi diszkomfort érzet, rosszullét, szédülés fordulhat elő, nem is beszélve a szeles időnek az idegrendszert terhelő hatásairól, a fokozott fáradékonyságról és a figyelmetlenségről.

Ez a mostani időjárás, mely a szombati nappal egy új időszak kezdetét is jelenti, kifejezetten igénybe veszi az immunrendszered, mely ilyenkor még jobban legyengül. Így tehát a hétvégén is veled maradnak a hidegfronti tünetek. Az érzékenyeknél gyakori panasz lehet továbbá a görcsös fejfájás, valamint a migrén.

Télies időjárásra számíts

A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatsz. Legfeljebb egy-egy hózápor alakulhat ki. Napközben többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban -6 és -1 fok között alakul a hőmérséklet. Kora délután 1-5 fokot mérhetünk.