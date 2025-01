Járványhelyzet: látogatási tilalom, kötelező maszk több kórházban

Az év ezen szakaszában egyre többen küzdenek valamiféle légúti megbetegedéssel, ráadásul az ezeket okozó vírusok palettája is szélesedett. A járványhelyzet élesedése miatt már több fővárosi kórházban is látogatási tilalmat vagy korlátozást vezettek be.