5 éve ez a nap megrengette a világot: elszabadult a koronavírus - Galéria

Bár a koronavírus mára egy influenzaszerű fertőzéssé szelídült, oltások, gyógymódok védenek ellene, a világjárvány idején csaknem 800 millió ember kapta el a fertőzést és 7 milliónál is többen haltak bele. Cikkünk a pandémia kezdetétől a végéig tartó időszakot foglalja össze.

Az oltások jelentették a megoldást a koronavírus elleni harcban Fotó: Lehoczky Péter

Koronavírus és pandémia

2019 végén baljós gondolatokkal figyeltük a tévék, az online portálok adásait, felületeit, a hírek egy bizonyos koronavírusról szóltak, amiről annyit tudtunk, hogy nincs ellene gyógymód és rendkívül gyorsan terjed, sok halálos áldozatot szed. Eleinte kevésbé aggódtunk, mondván, hogy Ázsia, Kína nagyon messze van és ez nem fenyeget minket. Nem sokkal később, 2020. január 5-én már egészen más lett a helyzet, ugyanis a kínai kormány bejelentette, hogy a SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid19 betegség elterjedt az országban. Az események innentől gyorsan felpörögtek, napokkal később egyre több ország adott hírt arról, hogy náluk is találtak fertőzött személyt. A repülővel utazók az egész világon széthurcolták a kórokozót néhány hét leforgása alatt. Csak idő kérdése volt, hogy hazánkban is bejelentsék az első regisztrált fertőzöttet. Ez március 4-én történt. A járványt március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította. Négy nappal később, március 15-én számoltak be az első elhunyt hazai betegről. Három nappal később Müller Cecília országos tisztifőorvos már arról adott tájékoztatást, hogy Magyarországon bárhol jelen lehet a fertőző vírus.

Járványhullámok, korlátozások, oltások

A járvány három hullámban érte el hazánkat. Folyamatosan nőtt a fertőzöttek száma (2022 nyarán már 2 millió volt), azonban a kormány gyors reagálásának köszönhetően sikerült csökkenteni az áldozatok számát. Már 2020. január 31-én operatív törzset hozott létre a kormány, majd március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdetett és meghozta a szükséges korlátozásokról szóló döntést, áprilisban pedig Kiskunhalason világszínvonalú mobil járványkórházat épített néhány hét alatt. Az intézkedések elérték a kívánt hatást: Magyarországon nem voltak olyan szörnyű jelenetek, mint Olaszországban és Spanyolországban, ahol már nem tudták fogadni a betegeket és tömeges volt a halálozás.