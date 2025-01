Időjárás: ekkor zuhan be teljesen a mostani hőmérséklet, mutatjuk mi vár ránk

Az idei év első napjaiban megtapasztalhattad, hogy az időjárás nem viccel. Azóta volt télies hideg és tavaszias meleg is. Most azonban olyan hullámzásban van a 2025-ös időjárás, ami a te szervezeted és vele együtt a mindennapjaidat is tönkreteheti.

Az időjárás sajnos egyre több egészségügyi problémát okoz (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Csak reménykedni tudunk, hogy 2025 nem úgy folytatódik, ahogy elkezdődött, mert az eltelt napok valójában katasztrofális terheléseket hoztak

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember már az év elején jelezte, hogy nem könnyű időjárás és emiatt nem könnyű napok várnak ránk az idei évben.

Még mindig csak a folyamat közepén vagyunk, így a szélsőségek folytatódásával kell számolnunk

– jegyezte meg a meteogyógyász, majd hozzátette: „Azok, akik úgy tervezik a napjaikat, hogy az időjárás változásaihoz igazítják a teendőiket, jól teszik.” Ha egy kicsit is érzékeny vagy az időjárásra, akkor jobban teszed, ha a bokros teendőidet elhalasztod. Arról már nem is beszélve, hogy nem csupán a szélsőségek nehezítik meg a mindennapjaid, hanem az elképesztő gyorsan kialakuló hullámzások is.

Komoly panaszokat és az életminőség romlását okozhatja a mostani időjárás

– mondta dr. Pintér Ferenc, amint a kedd hajnali 10-12 fok utáni hőmérséklet-zuhanásról, majd az ismételt melegedésről beszélt.

Egy ciklon melegfrontjába kerültünk, mely folyamat során szerdán ismét 15 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk.

A hidegfront, mely a meleghullámot sem győzte le, nagyrészt átvonult és csupán arra volt alkalmas, hogy meggyötörje a szervezeted. Az időjárásban nem okozott tartós változást.

Szinte felsorolni is lehetetlen, mennyi nehézséggel kell megbirkóznia az egyébként is elgyötört szervezetnek

– hangsúlyozta a meteogyógyász, miközben a leggyakrabban előforduló problémáról, a fejfájásról beszélt. Szerdán és csütörtökön folytatódik a kora tavasziasan enyhe idő, havazni sehol sem fog. Szerdán melegfronti hatással kell számolni, az arra érzékenyek körében migrénes fejfájás, kialvatlanság jelentkezhet. Emelkedik a vérnyomás, nő a vérzésre való hajlam, illetve fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. A szeles idő hatására a tünetek tovább fokozódhatnak, emellett ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek a hangulatra, közérzetre.