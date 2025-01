Időjárás: ami érkezik, abban nem lesz köszönet

Markáns hidegfront sepri el a tavaszt, melyet követően az ország nagy részén hó, fagy és zord tél vár majd rád a hét további részében. Az időjárás változása nem csak a hőmérséklet drasztikus zuhanásával jár majd.

Változik az időjárás, hamarosan bezuhan a hőmérséklet – Fotó: Metropol

A napokon keresztül velünk lévő meleghullám jócskán megterhelhette a szervezetünket. Most ennek vége szakad ugyan, de nem lesz benne köszönet. A péntek hajnali óráktól érzékelhető hidegfront ugyanis az ország egész területén a szervezet további alkalmazkodását igényli.

Az okozott panaszok veszélyesek, egyes esetekben akár életveszélyesek is lehetnek

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a változásokkal kapcsolatban. A napokban ugyanis néhol akár 10-15 fokos hőmérséklet-zuhanás, valamint szelek, szélviharok, vegyes halmazállapotú csapadék is várható, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell, méghozzá nem csak öltözködésben.

A január 10-én, péntektől tapasztalható erős hidegfronti hatás velejárója, hogy ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (például az ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.

Ilyen lesz a hétvégi időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, majd délután az északi tájak felett már több felhő lehet az égen. Néhol futó hózápor kialakulhat, de jelentős csapadék sehol sem várható. Sokfelé élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Reggelre délen pára-, ködfoltok képződhetnek. Hajnalban –8, 0, kora délután 2-6 fokot mutathatnak a hőmérők.

Az AccuWeather előrejelzése szerint vasárnap az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk, csak a Dunántúlon és északkeleten lehet felhősebb az ég. Egy-egy hózápor előfordulhat. Napközben többfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban –6 és –1 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett, derült helyeken ennél hidegebb lehet. Kora délután 1-5 fokot mérhetünk.