Kiakadtak a józsefvárosiak, nem engedik a parkolóhelyek megszüntetését

Egymást érik a lakossági tiltakozások Budapesten. Most a VIII. kerületben lett elegük a helyi autósoknak a baloldal ámokfutásából. Korábban az erzsébetvárosiak indítottak petíciót, most a józsefvárosiak is tiltakozó aláírásokat gyűjtenek a parkolóhelyek megszüntetése miatt..