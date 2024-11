Parkolás: a durva áremeléssel csak az agglomerációs kiköltözést segítik a baloldali kerületek

Parkolás: Baranyi az agglomerációból érkezőknek csinál helyet

A minidiktatúrát építő Baranyi kontraproduktív intézkedést akar végrehajtani Torzsa Sándor szerint.

Valójában a problémát a külső és szomszédos kerületek és az agglomeráció gépkocsiszáma okozza. Nos, ha mi még jobban csökkentjük a helyi autók számát, akkor ezeknek az autóknak csinálunk valójában parkolóhelyet. Egy problémát nem lehet úgy kezelni, hogy nem vesszük figyelembe a helyi sajátosságokat. A lakossági parkolási engedélyek díjának növelése azokban a kerületekben lehet hatásos, ahol a budapesti átlagot meghaladja az autók száma. Például az V. kerületben vagy a XIII. kerületben. Nálunk így ebben a formában nem kezeli a problémát

– mondta Torzsa, aki szerint a komplex problémát kezelni kellene. A DK-MSZP frakcióvezetője az autóhasználat csökkentése kapcsán hozzátette: "Baranyi Krisztina a világbékétől kezdve a kóbor csincsillák megmentéséig minden „fontos” kérdésben nagyon hangos tud lenni. De mélyen hallgat, amikor a Ráckevei/Soroksári/Csepeli HÉV vonalak felújítását kellene kiharcolni. Az is furcsa, hogy egy kerületi youtuber jobban küzd a rohadó Budapest-Lajosmizse vasútvonal felújításáért, mint a kerületünk polgármestere. Vagy ha már Baranyi fővárosi képviselő, akkor legalább kezdeményezhetné, hogy a 66-os busz kanyarodjon be a szomszédos Alsónémedibe, hiszen most Budapest határáig jár…"

Baranyi új parkolási díjai a helyben lakók számára

Évi 20 ezer forinttal sarcolják meg azokat az autósokat, akiknek egy kocsijuk van, függetlenül az övezetektől, egységesen.

A lakásonkénti második autóra nem jár többé kedvezmény, így a várakozási engedély éves díja az adott zónába tartozó óránkénti parkolási díj 250-szerese.

Az első autóra fizetendő díjból a 65 év felettiek, a nyugdíjasok, valamint a nagycsaládosok 50%-os kedvezményt kapnának.

Erzsébetvárosban online petíció indult

Több budapesti kerületben is az egekbe emelik az éves lakossági parkolás díját józsefvárosi mintára, ahol már egy éve az átlag tízszeresére emelték a lakosság által csak sarcnak nevezett balliberális vezetés által kivetett tarifát. Ezzel szerintük 30 százalékkal kevesebb lakossági autós váltott ki engedélyt. Most a szintén baloldali Ferencváros, a XIII. kerület és a Niedermüller Péter vezette Erzsébetváros is csatlakozott a lehúzáshoz, amivel zsíros bevételre tesznek szert az önkormányzatok. Erzsébervárosban már az első nap több százan aláírták az éves lakossági parkolási díj gigászi emelését ellenző online petíciót.