Józsefváros: Pikó is minidiktatúrát épít, mint Baranyi – ez az új rend a baloldali kerületekben?

Józsefváros és Ferencváros baloldali vezetése hasonló minidiktatúrát épít a kerületében az önkormányzati választások után. Először Baranyi Krisztináról derült ki, hogy személyi kultuszban gondolkodik Ferencvárosban, Pikó András polgármester pedig láthatóan kicsiben másolja Józsefvárosban. A testületi alakuló üléseken egyértelművé vált: a két városrészvezető lábbal tiporja a demokráciát, a képviselők eddigi jogait korlátozzák, ráadásul a két polgármester bírálói szerint igazi kifizetőhelyé váltak a kerületek.

Józsefváros: Baranyit „koppintotta” Pikó András, Józsefváros polgármestere? Fotó: Metropol

Mint megírtuk, Baranyi Krisztina kutyapártos polgármester drasztikusan indította a ciklust. A lakosság által megválasztott képviselőknek korlátozta a jogait, beleértve ebbe a saját szövetségeseit is. A döntések többségét egy személyben kívánja meghozni – ebbe a többi között beletartoznak a közbeszerzések is, amelyek átláthatósága ezáltal csorbul. Ferencvárosban tehát érdemi vitákra nem lehet számítani az elkövetkező öt évben, de a lakosság szintén rosszul járt, hiszen az ő jogaikat is megcsorbították. Eddig a rendeleteket kötelező volt társadalmi egyeztetésekre bocsátani, de a Baranyi-féle új szabályzat szerint ez már nem lesz kötelező. Tehát majd a polgármester eldönti, hogy miről véleményeztet, és miről nem...

Később Pikó András józsefvárosi polgármester is előrukkolt a farbával. Annyira ugyan nem keményített be, mint ferencvárosi kollégája, de ő is olyan szabályokat vezetett be, amelyek által a lakosságot képviselő politikusok demokratikus jogai csorbulnak. A két polgármester és szövetségesei csont nélkül, ügyes gombnyomó képességgel megszavaztak mindent.

Józsefváros: „Pikó demokráciát prédikál, de diktátorként viselkedik”

Pikó András is korlátozta a lakosság által megválasztott képviselők jogait, így a testületi döntéseknél a lakosságot érintő kérdésekben érdemi vitára itt sem lehet majd számítani. Bírálói szerint Józsefváros első embere ezzel a húzással szembe ment a választói akarattal és minidiktatúra építésbe fogott. Érdekesség, hogy mindeközben a baloldali polgármesterek közül ő volt az, aki a legkevesebb szavazattal lett polgármester.