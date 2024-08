Áldatlan állapotok: rettegésben tartják a Corvin közben élőket

"Egy láthatóan illuminált fickó bejött az üzletbe, letérdelt előttem és el akart adni nekem egy doboz cigit. Mondtam neki, hogy én nem adok neki pénzt drogra és felszólítottam távozásra, erre hozzám akarta vágni az üzlet megállítótábláit. A kolléganőmet életveszélyesen megfenyegették, ha nem érkezik időben a férje és rendezi le az illetőt, akkor meg is verték volna. A kürtös kalácsoshoz betörtek, egy másik bolt üvegajtaját be akarták törni, de végül csak megrepesztették"–sorolta a Metropolnak a Corvin köz egyik üzletének neve elhallgatását kérő alkalmazottja. A férfi szerint a környék hosszú ideje rettegésben él, talán éppen ezért rajta kívül nem is jelentettek semmit a rendőrségnek, pedig már három éve áldatlan állapotok uralkodnak a műemléki környezetben.

Szegény Karádi Katalin... ez itt a szebb napokat is megélt mozi vészkijárata. Itt találkoznak rendszeresen a drogosok Fotó: Metropol

A felháborodott alkalmazott úgy tapasztalta, hogy idén sokkal kritikusabb a helyzet, mint korábban, több és egyre bátrabb rossz arcú alak randalírozik a mozi oldalában. Szerinte főleg hétvégén nagyon rossz, akkor már vannak, akik nappal is belőve járkálnak.

Egy másik üzlet üvegajtaját is megkísérelték betörni, de csak berepedt az alkalmazott szerint Fotó: Metropol

A mozi egyik kevésbé forgalmas vészkijáratában gyülekeznek, ott lövik magukat, szívnak. Onnan aztán állítólag elindulnak a plázába lopni. A múltkor körülbelül öten indultak be és ruhákat loptak, mert a vállfákat is otthagyták maguk után. Télen a szemközti házkapukat is berúgták, ott fekszenek a lépcsőházakban, a lakók pedig félnek. Senki nem szól senkinek, csak panaszkodnak

–mondta a Corvin köz egyik üzletének alkalmazottja, aki már tett bejelentést a hatóságnak. Mint mondta, a rendőrök a helyszínen járőröztek, ezért visszaszorultak a drogosok, de a napokban megint felbátorodtak, a környék pedig tart tőlük. A kürtös kalácsoshoz például nem csak betörtek, de napi szintű problémájuk, hogy benyúlnak az ablakon és három-négy kürtös kaláccsal elszaladnak.

A kalácsosok este félnek nyitva tartani, napközben állandóak a lopások az ott dolgozó alkalmazott elmondása szerint Fotó: Metropol

"Én vagyok az egyetlen, aki jelezte a rendőrségnek a problémát. Rajtam kívül nem mert senki szólni eddig, így viszont a rendőrség sem tud segíteni. Bandákba verődve 3-4-5-en járnak, de vannak egyedül lézengők is, mindig másokat látok. Szerintem leadják a drótot egymásnak, vagy elosztó lehet a környéken. A minap a bolt elé kakált egy nő, előtte pedig a mozi vészkijáratához. A nevét is tudom. Agyonveri rendszeresen a barátját, aki szerelmes belé "–részletezte az alkalmazott, aki már nagyon kivan ettől a milliőtől.

Én csak normális közegben szeretnék dolgozni, és a szép Corvin köz sem érdemli meg ezt a helyzetet.

–mondta arra kitérve, hogy ezek elhajtása nem a rendőrség feladat, mert ők csak bizonyos esetekben tudnak eljárni. Ide vagy polgárőrség vagy a közterület-felügyelők munkája kellene, de az önkormányzat erre a feladatra nem áldozott idáig sem pénzt, sem figyelmet.