"Már egy éve katasztrofális a helyzet"– Drogosok tartják rettegésben a Népszínház utcában élőket

"Volt olyan, hogy amíg vártam a liftet, mellém állt egy bódult állapotú férfi azzal, hogy az utcán megtámadták és vérzik. Közben láttam, hogy egy véres kést törölget, ezért megjegyezte: ő is visszavágott nekik. Nem annyira hangulatos így a liftre várni, hiszen bódult volt a fickó, a lépcsőház is véres volt. Szerencse, hogy nem jött éppen egy kisgyerekes anyuka"–mesélte a Metropolnak az egyik lakó. Kiakadtak a Népszínház utcában élők, elmondásuk szerint, mostanra annyira rossz lett a közbiztonság, hogy sokan már félnek kilépni a lakásukból is...

Az egykor szebb napokat megélt és építészetileg is számtalan különlegességet rejtő Népszínház utca, ma ugyan olyan rossz közbiztonság szempontjából, mint egy évtizeddel ezelőtt volt. Úgy leromlott a helyzet, hogy a józsefvárosiak még a lakásukból is félnek kilépni.

Már egy éve katasztrofális a helyzet, a mi házunkban például egy bérlő először csak fogyasztotta a drogot –mint kiderült–, majd terjesztette is. Emiatt elkezdtek minden-féle bódult alakok jönni-menni az épületben. A liftben használták a szereket, a lépcsőházban szintén, amellett, hogy ürítettek is. Ha nem tudtak bejönni az épületbe, akkor rugdosták a kaput, toporzékoltak, hangoskodtak. Az egész lakóközösségünk azt szeretné, ha kilakoltatnák innen ezt az embert. Ez a mi társasházunknak a problémáját megoldaná, de az egész utca ilyen. Sok házban ugyan ez van

– mesélte István a Népszínház utcából, aki hozzátette: "Rengeteg olyan embert látok az utcában, akiknek igazából semmi keresnivalójuk nem lenne itt. Olyat is hallottam, vidékről idejöttek azért, hogy rongálják a környezetet. Sajnos nem látjuk azt, hogy a kerületi vezetőség valamit tenne értünk".

Pikóék 4,5 éven keresztül ölbe tett kézzel nézték a rosszabbodó helyzetet

A lakosság arra panaszkodik, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat évek óta nem tesz semmit a védelmük érdekében, nem folytatta elődje munkáját. Az előző fideszes városvezetés ugyanis külön megállapodást kötött a rendőrséggel. Mint emlékezetes, ez azt tette lehetővé, hogy egy új rendőrségi iroda működött az utcában, és készenléti rendőrségi járőrözés is zajlott, a kerületi rendőrségi jelenlét mellett. Az ő munkájukat még segítette a helyi polgárőrség és a közterület-felügyelet szolgálata is. Pikó András polgármester azonban úgy számolta fel az elmúlt 4,5 évben a polgárőrséget, hogy közben nem alakult új szervezet, a közteresek pedig kis létszámmal dolgoztak. Utóbbiak helyzetén a közelmúltban változtatott, ahogyan a rendőrséggel is csak januárban egyeztetett a korábbi szisztéma folytatásáról. Vélhetően a panaszok és az önkormányzati választások hajrájának nyomására. Persze, azóta sem történt semmit...

A korábbi járőrözési rendszert mindenképpen vissza kellene állítani, érthetetlen eddig miért nem tette meg az önkormányzat. Plusz, tiszta szemét és kosz az utca. Ha nem lesz változás mi biztosan elköltözünk innen. Kinek hiányzik az, hogy az ember ne tudja úgy kivinni a gyerekét a házból, hogy ne ütközne bele úton-útfélen egy illuminált alakba? Aztán az utcán gatyájukat letolt, önkívületben éppen pisilő vagy mást végző hajléktalanba?

– kérdezi a felháborodott lakó. Az utca túloldalán is ugyan ilyen gondokkal küzd a lakosság.

A mi házunkba is betelepedtek a drogosok, lenézik ahogy bemegyünk a kapun és utána a mi kódjainkkal járkálnak ők is be. Volt, hogy a feleségem hajnalban hívott, hogy valaki a kódunkat használta, én vagyok e. Hát nem én voltam... Ezek a szerhasználók hangoskodnak, beszólogatnak. A lakók félnek, vannak nők akik egyedül élnek, az egyik például úgy alszik el, hogy égve hagyja a villanyt éjszakára. Mostanra nagyon eldurvult a helyzet, a korábbi járőrözést szeretnénk vissza. Akkor élhető volt a környék, most borzasztó

–mesélte Tamás, aki egy éve költözött az utcába, de már menekülne is onnan családjával.

Ezt üzenik a lakók Pikó András polgármesternek

Míg a kerületiek azt állítják, hogy Józsefváros elgettósodott az elmúlt években, addig a polgármester ezt minden fórumon tagadja.

Ezt rendkívüli pofátlanságnak tartom. Azt üzenném Pikó Andrásnak, hogy költözzön be bármelyik házba, és akkor nyilatkozzon erről a szituációról, ha a saját bőrén megtapasztalta a valóságot, mert amíg ezt nem teszi meg, addig hiteltelen bármit is mond. Szemtelenség, amikor tulajdonképpen ezzel azt állítja, hogy a helyiek hazudnak arról, milyen itt az életszínvonal, az életérzés, jelen esetben a közbiztonság. Ez annál is rosszabb egy polgármester esetében, mintha szőnyeg alá akarná söpörni az igazságot, de nem ezt teszi hanem tagadja az állítást. Ez még rosszabb.

– hangsúlyozta az utcában lakó Nyári Dezső a polgármesternek, hozzá téve: "Öt év alatt nem sikerült rendbe tegyék ezt a helyzetet, ők okozták inkább azzal, hogy nem tudják, hogyan kell vezetni egy kerületet. Nem törődnek a lokális problémákkal, folyamatosan pártpolitikai ügyekkel lavíroznak és ellenségeskedésekkel foglalkoznak. Az, hogy évekig nem történt változás, de a választások árnyékában, azaz utolsó pillanatban kapkodnak össze-vissza, tarthatatlan és komolytalan. Nagyon fontos lenne a kiemelt rendőrségi járőrözés vissza állítani a kerületben, ahogyan a polgárőrséget is, de hosszú távon".