Józsefváros: Pikó csak hergel, míg Lázár terveket ad – megújulhat a Kiskörút–Nagykörút közötti rész a Pázmány-beruházással

„A VIII. kerület vezetése – noha többször, sok fórumon kértem – továbbra sem hajlandó elmondani, hogyan rendezzük, fejlesszük a Pázmány Campus beruházáshoz kapcsolódó területet. Ezért most a Palotanegyedben élőknek szeretnék ajánlatot tenni” – írta Facebook-oldalán Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter a Palotanegyedben élőknek tett ajánlatot a Pázmány-beruházás kapcsán, miután a helyi önkormányzat hosszú ideje nem mond a környék fejlesztésével kapcsolatban semmit – Fotó: Facebook

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: „A Pázmány Campus a keresztény iskolához és a Palotanegyedhez méltó, 300 milliárdos beruházás nem »csak« egyetemépítés, hanem városfejlesztés is – amiben éppen csak a városrész, Józsefváros önkormányzata nem partner.”

A képen az érintett utcákat látjuk, ezek felújításáról is szó van az ajánlatban – Fotó: Facebook

A kormány egyik legnagyobb iskola beruházása a Pázmány Egyetem új campusának megépítése, amely által az egykor szebb napokat megélt történelmi környék végre ráncfelvarráson esik át. A lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy megújuljanak a környező utcák, a közvilágítás, javítsanak esetleg a parkolási nehézségeken, bővítsék a zöldfelületet. Rá is férne mindez a környékre, amely évek óta csak pusztul –hogy a közbiztonság romlásáról már ne is beszéljünk–, pedig a történelmi Palotanegyed Józsefváros „Rózsadombjának” számított egykor. Ezért is érthetetlen, hogy Pikó András polgármester miért nem képviseli a lakosság érdekeit pozíciójához méltón.

Pikó csak hergelte a lakosságot, miközben nem járt el az érdekükben

Mint ismert, eddig még csak konkrét javaslatot sem tett a polgármester, hogy a környék megújulása során mire van szükségük a környékbelieknek, ugyanakkor politikai tőkét kovácsolva riogatta őket azzal a többi között, hogy az építkezés három évig óriási porral és zajjal, valamint teherautó-forgalommal jár majd számukra. A leendő új zöldfelületet kevesli, miközben a hónuk alá nyúlt azoknak az elégedetlenkedőknek is, akik megkönnyezték az üresen álló egykori Magyar Rádió szépnek távolról sem mondható szocreál épületének dózerolását.

A lakosság felfűtésének fokozására a polgármester tiltakozást is szervezett a beruházás ellen. Persze ez is csak egy show-elem volt a részéről, hiszen a beruházás nem megkérdőjelezhető, amit neki is tudnia kellett. Józsefváros baloldali vezetésének látványintézkedése volt az is, hogy változtatási tilalomról döntött a rádió egykori épületeivel kapcsolatban. Ezzel próbálták akadályozni az egyetem és környékének fejlesztési terveit. Ezt a Kúria azonban megszüntette.