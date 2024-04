Lázár János: Ki hozza meg a magyar ember sorsáról a döntést?

Mindössze 45 másodperc kell Lázár Jánosnak ahhoz, hogy közérthetően rávilágítson a brüsszeli döntések mögött álló legfontosabb kérdésre.

Lázár János röviden és világosan rámutat a legfontosabb kérdésre Fotó: Bánkúti Sándor

„Migránsok kérdése. Ők azt akarják, hogy nyissuk meg a határt, jöjjön be mindenki, aztán vagy mennek vagy maradnak, mi meg azt mondjuk, hogy álljunk meg egy pillanatra, nem jön ide senki se. De a kérdés nemcsak az, hogy jönnek vagy nem jönnek, hanem, hogy ki dönti el, hogy jöhetnek vagy nem jöhetnek. Azt Budapesten döntik el, hogy jöhetnek vagy nem jöhetnek, vagy Brüsszelben döntik el?”

– teszi fel a költői kérdést a politikus, aki nem áll meg itt!

„Ugye a háború és béke kérdése is rávilágít arra, ami a legfontosabb kérdés egy balos szavazónak is, akárhogy nézzük, most akkor ki hozza meg a magyar ember sorsáról a döntést? Ki dönt rólunk? Mi magunk döntünk saját magunkról, vagy valaki valahol Amerikában, Londonban, Berlinben vagy Brüsszelben megmondja, hogy na, emberek, akkor most az ukránokat meg kell segíteni és a háborúba beljebb kell lépni. Ez nem mindegy, hogy ez a döntés hol születik meg”

– mutat rá Lázár János építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán közzétett videóban.