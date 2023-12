Visszakerült a különleges házdísz a helyére – hozzon szerencsét!

A józsefvárosi Palotanegyedben, a Bródy Sándor utca 15-ös szám alatt áll a kéményseprős ház, ami még 1855-ben épült. Nevét a kapu felett helyet foglaló kéményseprőszoborról kapta. Az épületet Hild Károly tervezte egy svájci–olasz kéményseprőmester, Devecis (Del Vecchio) Mihály megrendelésére.

Elkészült a Bródy 15. felújítása. Fotó: Metropol

A Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének történeti leírása adja meg a választ arra, hogy mit keresett egy svájci–olasz kéményseprő-mester Budapesten: „Valószínű az a feltevés, hogy a kéményseprés, mint keresetszerűen űzött foglalkozás, olasz földön alakult ki a legkorábban, minthogy a kéményseprő mesterségnek feltehetőleg őse, a kőműves- és a tetőfedő mesterség is olasz földön volt a legfejlettebb” – írták.

Devecis (Del Vecchio) Mihály 1900-ban hunyt el, de leszármazottai tovább űzték a mesterséget. Fotó: Internet

Az egyemeletes épületben egészen 1973-ig éltek az olasz származású mester leszármazottai, de a klasszicista stílusban épült ház hiába élte túl a háborús pusztításokat és az ’56-os harcokat is, állaga egyre csak romlott. 2016-ban és 2017-ben a tulajdonos józsefvárosi önkormányzat megpróbálta az ingatlant értékesíteni, végül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vásárolta meg, és illesztette be az épületet az egyetem által saját forrásból irányított, úgynevezett Bródy-projektbe, ami a józsefvárosi campus fejlesztését takarja. A kéményseprős ház az egyetem központi szervezeti irodáinak ad majd helyet.

Újra régi pompájában látható a kéményseprő-szobrocska. Fotó: Metropol

Miután döntés született arról, hogy műemléki értéket csak a ház utcai része jelent, 2019-ben az utolsó lakót is kiköltöztették, és megkezdődhetett a ház bontása, majd az utcai front megújulása. Ezzel egyidőben a kéményseprőszobor is eltűnt az épületről, sokak riadalmára. Aggodalomra azonban nem volt ok, a legendás kis alakot mindössze restaurálásra vitték el, hétfőn pedig vissza is került a helyére. A horganylemezből készült, színezett szobor újra régi pompájában vigyázza a Bródy Sándor utcát, a kis létrát tartó, korábban már hiányzó kézfej is a helyére került. Vélhetően a Devecis dinasztia és Hild Károly is büszke lenne, ha látná a végeredményt!