Súlyosan megsérült a hős 11 éves fiú, kishúgát mentette a tűzijáték elől

A 11 éves Olly a dél-walesi Pontypoolból november 5-én a családjával vett részt a helyi Penygarn pirotechnikai bemutatón, amikor az egyik tűzijáték felborult, és a tömeg felé indult. A fiú észrevette, hogy a rakéta közvetlenül a kétéves kishúga, Daisy felé tart, ezért elé állt, hogy megvédje őt, majd a nyolcéves testvérét, Harrit arra kérte, hogy meneküljön az útból.

Kishúgát védte meg a tűzijátéktól – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A kisfiú életét kockáztatta, hogy testvérét megóvja a tűzijátéktól

A tűzijáték végül Olly kapucnijába esett, ahol felrobbant. Olly édesanyja, Charlotte elmondta, hogy fia nyakán, ujjain és a fején szenvedett égési sérüléseket, mivel önként állt a veszély útjába.

A felnőttek hátul álltak, de a gyerekek, gyerekek lévén, az első sorban akartak lenni, így Olly, Harri és Daisy együtt álltak a korlát mögött. A műsor elkezdődött, és egy tűzijáték felborult. Minden nagyon gyorsan történt, de egyszerre olyan volt, mintha lassított felvételen látnám. Csak azt láttam, hogy Olly kiabál a kishúgának, Harri, fuss! – majd a kishúga elé állt, megfordította Daisyt, és felém tolta. Ekkor a tűzijáték a kabátja kapucnijába esett, és a fején robbant fel

– nyilatkozta az édesanya.

Ollyt már hazaengedték a kórházból, de a sérülései miatt egy hetet kihagyott az iskolából. Szomorú amiatt, hogy lemarad a síppal való szereplésről a holnapi megemlékező menetben. Charlotte elmondta, hogy Olly imádja a zenét, és a sípos együttes már hősként emlegette őt.

A Piping Hot Cwmbran, egy hagyományos dudazenekar szóvivője így nyilatkozott:

„Édesanyja elmondta, hogy Ollyt leginkább az bántja, hogy most nem játszhat a sípjával a cwmbrani megemlékező felvonuláson. Ne aggódj, Olly, tudjuk, hogy így is ott leszel, és leróhatod a mi zenekarunk nevében a pipacskoszorút. Nem is tudnánk találni alkalmasabb személyt erre.”

Bár Olly sérülései gyógyulhatnak, a történtek hatása rá és a családjára örökre megmarad – írja a Mirror.