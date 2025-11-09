RETRO RÁDIÓ

Súlyosan megsérült a hős 11 éves fiú, kishúgát mentette a tűzijáték elől

A bátor kisfiú ellökte kishúgát a tűzijáték útjából, ezzel megmentve őt. A hős kisfiút súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 17:00
tűzijátékshow égési sérülés hős tűzijáték

A 11 éves Olly a dél-walesi Pontypoolból november 5-én a családjával vett részt a helyi Penygarn pirotechnikai bemutatón, amikor az egyik tűzijáték felborult, és a tömeg felé indult. A fiú észrevette, hogy a rakéta közvetlenül a kétéves kishúga, Daisy felé tart, ezért elé állt, hogy megvédje őt, majd a nyolcéves testvérét, Harrit arra kérte, hogy meneküljön az útból.

Kishúgát védte meg a tűzijátéktól
Kishúgát védte meg a tűzijátéktól – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A kisfiú életét kockáztatta, hogy testvérét megóvja a tűzijátéktól

A tűzijáték végül Olly kapucnijába esett, ahol felrobbant. Olly édesanyja, Charlotte elmondta, hogy fia nyakán, ujjain és a fején szenvedett égési sérüléseket, mivel önként állt a veszély útjába.

A felnőttek hátul álltak, de a gyerekek, gyerekek lévén, az első sorban akartak lenni, így Olly, Harri és Daisy együtt álltak a korlát mögött. A műsor elkezdődött, és egy tűzijáték felborult. Minden nagyon gyorsan történt, de egyszerre olyan volt, mintha lassított felvételen látnám. Csak azt láttam, hogy Olly kiabál a kishúgának, Harri, fuss! – majd a kishúga elé állt, megfordította Daisyt, és felém tolta. Ekkor a tűzijáték a kabátja kapucnijába esett, és a fején robbant fel

– nyilatkozta az édesanya.

Ollyt már hazaengedték a kórházból, de a sérülései miatt egy hetet kihagyott az iskolából. Szomorú amiatt, hogy lemarad a síppal való szereplésről a holnapi megemlékező menetben. Charlotte elmondta, hogy Olly imádja a zenét, és a sípos együttes már hősként emlegette őt.

A Piping Hot Cwmbran, egy hagyományos dudazenekar szóvivője így nyilatkozott:

„Édesanyja elmondta, hogy Ollyt leginkább az bántja, hogy most nem játszhat a sípjával a cwmbrani megemlékező felvonuláson. Ne aggódj, Olly, tudjuk, hogy így is ott leszel, és leróhatod a mi zenekarunk nevében a pipacskoszorút. Nem is tudnánk találni alkalmasabb személyt erre.”

Bár Olly sérülései gyógyulhatnak, a történtek hatása rá és a családjára örökre megmarad – írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu