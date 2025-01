Ez a német tiszt mentette meg a budapesti gettó lakosait: 80 éve történt az eset

Tízezrek életét mentette meg egy német tiszt

Gerhard Schmidhuber volt az a német páncélos vezérőrnagy- a megszálló német csapatok egyik parancsnoka- aki megmentette a budapesti gettó lakosságát napra pontosan 80 évvel ezelőtt. Megakadályozta, hogy egy nyilas különítmény lemészárolja a gettóban még életben lévőket, ezzel 60-80 ezer ember életét óvta meg. A katona végül az 1945-ös budai kitörési kísérlet során elesett.

A Budapesti Gettó Emlékfala Erzsébetvárosban. Fotó: Florin Cnejevici / Shutterstock

105 éve kezdődött a szesztilalom Amerikában

Az USA-ban 1920. január 16-án vezették be a szesztilalmat. Illetve nem csak ott, az 1920-as évek környékén több országban is betiltották az alkoholárusítást. Többek között Kanadában, Izlandon, Norvégiában és az Egyesült államok területén vezettek be tilalmat, de néhány hónapra Magyarország (1919 március 21-jétől augusztus 1-ig) is érintett volt a kérdésben. A tilalmat végül 1933. december 5-én oldották fel. Az alkohol tilalom oka egyébként nem volt más, mint a vallás.

Szent Péter esernyőjének szerzője is ezen a napon született

Mikszáth Kálmán író 1847. január 16-ai születésű. Ő volt a hagyományos anekdotisztikus ábrázolás, az élőbeszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere. Regényeiben híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a dzsentrik világát. Kiemelkedő művei: A Noszty fiú esete Tóth Marival; Különös házasság; Sipsirica; Akli Miklós; A fekete város; Beszterce ostroma; Szent Péter esernyője.

Csonka András is ma ünnepli a születésnapját

Csonka András, vagy ahogy sokan hívják, Csonka Pici kisgyerekkorától a színi pályára készült. Apja, Csonka Endre az egykori Vidám Színpad tagja volt évtizedekig. András a Nemzeti Színház stúdiósaként lépett először színpadra majd 1985-ben felvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Szinetár Miklós osztályába, amit 1990-ben végzett el. Ezután első szerződése a Vidám Színpadra szólította, ezt azonban néhány hónap után felbontotta, mivel bekerült a Magyar Televízió akkor induló szappanoperájába, a Família Kft.-be. Bár prózai szakon végzett, mégis sokkal több musical szerep fűződik a nevéhez. A musical színjátszás két fellegvárában, az Operettszínházban, és a Madách Színházban is szívesen látott vendég. Csonka András színész, énekes és műsorvezető ma ünnepli az 60. születésnapját.