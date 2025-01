Ingyen utazhat velünk a kutyusunk Budapesten belül

A MÁV egyes járatain január elsejétől nem kell jegy a kutyáknak, bizonyos feltételek megléte esetén. Emellett a BKK járműveit is január 7-étől már jegy nélkül használhatják a kisállatok. Kollégánk tesztelte kutyusával, hogy ezáltal mennyivel válik gördülékenyebbé az utazás.

Kutyusunk ingyen utazhat velünk (Fotó: Kovács Dávid)

Január elsejétől ingyenessé vált a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport minden olyan járatán, amelyeken ez korábban csak külön díjfizetés ellenében volt lehetséges. Úgyhogy ha ország-, Pest vármegye- vagy Budapest bérletes vagy, ingyenesen közlekedhet veled a kutyád a fővároson belül. Január 7-étől pedig már a BKK járatain is ingyenesen veled tarthat a négylábú barátod is.

Mely járműveket használhatja ingyenesen a kutyusunk?

Az ingyenes utazás minden olyan MÁV-csoport által üzemeltetett járatot érint, amik a fővároson belül közlekednek és amiken 2024-ben is lehetett biciklit és a házi kedvencet utaztatni. Ugyanez igaz a HÉV- és a VOLÁN-járatokra is. Vagyis január elsejétől minden belföldi és nemzetközi vonaton, a helyközi VOLÁN-járatokon és a HÉV-eken is (H5, H6, H7, H8, H9) ingyen lehet kutyát és biciklit (1-1) szállítani, ha van bérletünk. Az InterCityken és az expresszvonatokon, valamint egyes nemzetközi vonatokon viszont a kerékpárhelyjegy vásárlása kötelező marad Budapesten belüli utazáskor is!

Nem kell külön jegy a BKK-n sem a kutyusoknak

2025. január 7-től megváltoztak a BBK-n az utazási szabályok. Innentől kezdve, ha valaki, akinek van bérlete, kutyával utazik, melyen van szájkosár, annak nem kell külön jegyet vennie a kisállatának. Vagyis január 7-től ingyen utazhatnak a bérletes gazdival rendelkező kutyák a fővárosban a buszokon, HÉV-en és a villamosokon. Fontos tudni, hogy az egyébként is ingyenesen utazók, tehát a 14 éven aluliaknak és 65 év felettieknek is díjmentesen vihetnek magukkal egy kutyát a közösségi közlekedési eszközökön.

Mi magunk is teszteltük az új rendszert. Kollégánk kiskedvencével útra kelt, hogy megnézzék, mennyivel lett egyszerűbb az utazás. Munkatársunk és valódi főhősünk, Bombay kutya a Göncz Árpád városközpontnál vetették bele magukat az új kalandba. Mindennel felvértezték magukat, ami a megújult utazáshoz csak szükséges: a gazdi bérletével és az eb egészségügyi kiskönyvével. Az út ennek megfelelően simán ment: kollégánk annak rendje és módja szerint csak felvillantotta a bérletét az ellenőrnek, aki kutyájával együtt zokszó nélkül útjukra is engedte őket. Így határozottan állíthatjuk: az új rendszer ötösre vizsgázott!

Kipróbáltuk, milyen most kutyával utazni a tömegközlekedésben: