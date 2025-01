Ezeket észleled a kutyádon? Az állatorvos szerint komoly bajt jelezhetnek!

Hiába tűnik hihetetlennek, bizonya kutyák is szenvedhetnek depresszióban. De hogyan lehet észrevenni ezt, mik a tünetei? Nos, ezt árult el most Dr. Anna Foreman állatorvos, aki kiemelte, ez az állapot leginkább akkor lép fel, amikor a gazdi visszatér dolgozni egy hosszabb szünet után, vagy épp a gyerekek újra iskolába járnak, miután sokáig otthon voltak.

A kutyák is szenvednek depressziótól. Fotó: smrm1977 / Shutterstock

A kapcsolat például a kutya és a gazdája között a karácsony során megnőtt. Így a hirtelen váltás januárban, amikor minden visszatér a megszokott kerékvágásba, depresszióval járhat

- jelentette ki Dr. Anna Foreman, hozzátéve, hogy ehhez a kedélyállapothoz az is hozzájárul ilyenkor év elején, hogy tél van, rövidebbek a nappalok, hideg van kint, így az állatok nem tudnak annyit játszani. Emiatt pedig bent is kevesebbet bolondozhatnak és az ételükhöz sem nyúlnak igazán hozzá.

Ahogy az emberek is szenvednek szezonális depresszióban, úgy a kutyák is járhatnak így télen. És habár nem bizonyított, hogy ez összefüggésben állna a napfénnyel, az emberek és a kutyák mechanizmusa ebből a szempontból ugyanaz az. Kivéve, hogy a négylábúak ettől sokkal letargikusabbá, csöndesebbé, étvágytalanná, kevésbé aktívvá válnak.

De milyen jelekre kell akkor tudatos háziállat tartóként figyelni még esetleg a fent említett jeleken kívül? Nos, Dr. Anna Foreman szerint a hirtelen viselkedésváltozás is ezt jelezheti. Ilyen például az, ha szokatlan mód hirtelen rágni kezdi a bútorokat, bepiszkol a lakásban, olyan dolgokat eszik meg, amit nem kellene.

És hogyan előzhető meg? A válasz erre szerencsére egyszerű: rendszeres rutinnal! Figyelni kell arra, hogy mindennap meglegyen a kellő mozgás és ehhez kell igazítani az étrendet is. Rendszeres sétákat beiktatni, hogy a kutyus télen is a lehető legtöbb fényt lássa és kapja. Ezzel ugyanis - pont úgy mint az emberek esetében -, csökkenthető a szorongás és a depresszió is.

És végül, de nem utolsó sorban: azon kutyák, akiket mentettek vagy korábban elhagytak, épp ezért valamilyen trauma érte őket, könnyebben eshetnek depresszióba.

