Folyó szelte ketté, 80 éve robbantották fel Budapest hídjait – Galéria

A lerombolt hidak roncsai is problémát okoztak, mivel a Duna medrében gátolták a víz lefutását, jelentősen növelve ezzel az árvízveszélyt, de ezek miatt rendkívül veszélyessé vált a folyón való hajózás is. A roncsmentés amiatt is vált sürgetővé akkoriban, mert azok egyben elsőrendű alapanyagok is voltak a hidak újjáépítése szempontjából.

Budapest hídjai közül utolsóként a Lánchíd esett a visszavonuló német hadsereg áldozatává

Fotó: Military Museum of Southern New England/Fortepan

A felrobbantott budapesti Duna-hidak újjáépítésének időpontjai: