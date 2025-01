BKV-botrány: A tüntetéstől sem riadnak vissza a kisemmizett dolgozók

"Az előző bérmegállapodás alkalmával is felülírta a főváros az állam által elfogadottakat, az is egyenlőtlen bérmegállapodás volt. Azt sem írtuk alá emiatt, de akkor a kifizetésekhez hozzájárultunk, hogy a dolgozók azért megkapják azt a kis százalékot is, amit ajánlott a főváros. Most viszont a kifizetéshez sem járulunk hozzá, tehát a tiltakozásunk nem szimbolikus lesz. A munkabeszüntetésig is elmegyünk ha kell! Ráadásul azt is szeretnénk, ha a fővárossal kötött bérmegállapodás évente felülvizsgálható lenne illetve alkalmazkodna az aktuális körülményekhez"–mondta.

BKV: "A függetlenség, a pártatlanság elve csorbát szenved"

"Megint azokkal a szakszervezetekkel ültek le Karácsonyék először, akik be vannak ágyazva a fővárosban"– részletezte az elnök.

A fővárosban vannak olyan reprezentatív szakszervezetek, szövetségek, akiknek a vezetői hatalmas fizetést kapnak vagy a Városházától vagy a BKV-tól vagy más cégektől. A mostani csökkentett bérmegállapodást is aláíró szakszervezeti vezetők mindent aláírnak, mindenbe belemennek és láthatóan nem a dolgozók érdekeit tartják szem előtt, hanem a saját érdekszférájukat. Ezeknek az elnökei több milliós fizetést kapnak, ráadásul ők a BKV-tól, amit felháborítónak tartunk, ahogyan azt is, hogy a csökkentett bérmegállapodást aláírók tudomásunk szerint, a tagságukkal nem egyeztettek erről

–mondta Bezeczki Ernő, hozzátéve, hogy " a függetlenség és a pártatlanság elve minden téren csorbát szenved, visszásságot szül és az egész rendszer hibáját tükrözi".