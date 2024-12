Városliget: izgalmas kötet mutatja be a park kalandos 250 évét

„Hozzám az első aranykor áll legközelebb, akkor még Budapest szerkezete egészen más volt. Az elit itt, a Városliget környékén lakott elképesztő villákban, szecessziós épületekben. Ebben az időszakban nagy szerelmek, nagy beszélgetések és fantasztikus irodalmi művek születtek a Városligetben. Akkoriban a Vampeticsnél – a Gundelt megelőző étterem – találkozott a nincstelen költő az arisztokrata műkereskedő lányával. Ha egyszer az időgépet feltalálnák, akkor ebbe az időszakba szívesen visszanéznék” – mondta a Metropolnak Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója arra a kérdésre, hogy – „A Városliget története” című kötetet ismerve – melyik korszak ragadta meg leginkább a múltból. Hiszen a szerző, Lovas Dániel hat fejezeten keresztül, történeti hűséggel és olvasmányos nyelvezettel kalauzolja az olvasót évszázadokon át napjainkig, a Városliget legújabb aranykoráig.

Városliget: a kötet hiánypótló, hiszen 250 év alatt nem született eddig olyan könyv a témában, amely összefoglalja a századokat Fotó: Metropol

A Múlt-kor gondozásában megjelent „A Városliget története” című kötet igazi varázslat, ha az ember fellapozza, órákig rabul ejti a múlt és az a rajongás, amely évszázadokon át körbelengte a Ligetet. A pezsgő élet, a fiákerek, a majálisok vagy kutyaszánozások azonnal életre kelnek a kötet lapjairól, ahogyan a nehéz idők is. Például a XIX. század második fele, amikor a nagy árvíz idején Pest lakosságának egy része ide húzódott a Duna pusztító áradata elől, vagy amikor a Liget tövében tankok tapostak, diktátorok integettek, aztán a szürke és kiszámítható hétköznapok a bolhapiaccal és végül a Liget Budapest Projekt eredményeként a Magyar Zene Háza vagy az új Néprajzi Múzeum épülete, ahol a kötetet is bemutatták.

A Lovas Dániel által jegyzett, közel 400 oldalas, gazdagon illusztrált elbeszélés 1752-ben kezdődik, amikor az Ökördűlőként ismert terület Pest város tulajdonába kerül és a könyv feleleveníti, hogyan vált a XIX. századi pesti polgárok életének nélkülözhetetlen részévé. Majd egészen elvezet a XXI. századba, a Liget Budapest Projekthez, amely a park történelmi jelentőségű megújulásáról szól.

A Liget és intézményei történetét teljeskörűen tárgyaló, összefoglaló munka megírására senki nem vállalkozott az elmúlt száz évben. Ezt látva fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy össze kellene foglalni egyetlen kötetben, a kezdetektől napjainkig a Városliget történetét, amely olyan, mint egy fordulatos kalandregény. Több mint egy évtizedes előmunkálatok összegzéseként született meg a kötet, amely tartalmaz minden fontos mozzanatot és intézményt. Kicsit olyan, mint egy regény, egyszerre szórakoztató és tanulságos. Igyekeztem elődeimhez igazodni ebben, hiszen minden korszaknak voltak olyan híres krónikásai, akik olvasmányosan publikáltak a Városligetről, ezzel is népszerűsítve azt. Ilyen volt többek között Nagy Ignác újságíró, Jókai Mór író, majd Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula

– mesélte Lovas Dániel, aki elárulta azt is: ahogyan végignézte a Városliget történetét, ráébredt arra a sajátosságra, hogy körülbelül 100 évente tapasztalható olyan történelmi fordulat a Liget életében, amely aztán évtizedekre meghatározza annak jegyeit. A most folyamatban lévő kormányberuházás is éppen így illeszkedik a Városliget történelmébe.