Sétálj a dokiddal! - különleges kezdeményezést indít a Bethesda Gyermekkórház a megújult Városligetben

Az első fél órás sétára 2025 elején kerül sor, amelynek időpontjáról és részleteiről a kórház a közösségi média felületein fog hírt adni.

„A "Sétálj a dokiddal" kezdeményezés célja nem csupán az, hogy a mozgáson keresztül támogassuk az egészséges életmódot, hanem az is, hogy minden lépéssel közelebb kerüljünk betegeinkhez és családjaikhoz. A Bethesdában közösségi gyógyítás keretében nem csak a beteg gyereket kezeljük, hanem az egész családot támogatjuk. Ezt a kapcsolódást emeljük ki ezzel a programmal a kórház falain kívülre, mert hiszünk abban, hogy egy séta közbeni beszélgetés a lelket is gyógyítja” - nyilatkozta Velkey György János, Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Fókuszban az egészség

A közös séta egy közösségi élményt nyújt és egyben felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára is. A séta, mint mozgásforma minden korosztály számára elérhető és számos előnnyel jár: javítja a szív- és érrendszeri egészséget, erősíti a csontokat és izmokat, csökkenti a stresszt, segíti a testsúly fenntartását, valamint hozzájárul a mentális jólléthez és az optimális vércukorszinthez. A rendszeres sétálás pozitív előnyeit a gyerekek is élvezhetik. A séta segíti a gyermekek izmai fejlődését és erősítését, ezen túl a rendszeres mozgás hozzájárulhat az egészséges testsúly és a gyermekek jobb alvásmintáinak kialakításához. A friss levegőn való tartózkodás erősíti a gyerekek immunrendszerét, ezáltal a betegségek elleni védekezést. A séta közben játékosan felfedezhetik környezetüket, a természet csodáit. A közösségi kültéri tevékenységek fejlesztik a gyermekek észlelőképességét, a kíváncsiságát és szociális készségeit is. Nem utolsó sorban pedig egy családi séta csökkentheti a képernyő előtt eltöltött időt! Összességében a sétálás általánosságban hozzájárul az egészséges életmód kialakításához és fenntartásához.

A Sétálj a dokiddal program tehát átfogóan támogatja a résztvevők testi és lelki egészségét, miközben egy közösségi szemléletű, jógyakorlatot kínál a mindennapokban.