„Egész Magyarország nyert” – Orbán Viktor nyitotta meg a Néprajzi Múzeum új, minden eddiginél nagyobb kiállítását

Két és fél éve, 2022 májusában, amikor itt voltunk és megnyitottuk az új Néprajzi Múzeumot, kevesen gondoltuk, hogy másoknak is tetszeni fog, de azóta 12 nemzetközi díjban részesült, és még az USA-ban is elismerően írtak róla. De kétszeresen örülhet az ember szíve, mivel ezt az épületet egy magyarnak, Ferenc Marcelnek köszönhetjük, gratulálunk neki a sikerekhez is.