Óbudai korrupció: Újabb gyanúsítottja van az egész Budapestet behálózó ügynek

Zajlik az élet a III. kerületben: az óbudai korrupció ügyeiben újabb gyanúsítottat hallgattak ki, miközben továbbra is rács mögött van a polgármester kenőpénzbotrány kapcsán. Ez derült ki a Központi Nyomozó Főügyészség Magyar Nemzetnek adott válaszából. Míg a jelenleg is 1,5 millió forintot kereső Kiss László DK-s polgármester a börtönből "igazgatja" az önkormányzati ügyeket, addig alig-alig döcög a lakossági ügyintézés. A megúszós önkormányzat ebben a kritikus helyzetben hétköznap ebédidőben, 13 órakor fogadja az óbudaikat kérdéseikkel. Sejtjük, mekkora érdeklődés lesz munkaidőben...

Óbudai korrupció: Kiss Lászlót bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják. A képen Czeglédy Gergővel látható - még szabadlábon... Fotó: Facebook

A főügyészség szerint a korrupciógyanús ügynek jelenleg összesen tizenhét gyanúsított van, közülük öten vannak rács mögött. Köztük Kiss László DK-s óbudai polgármester és Czeglédy Gergő korábbi alpolgármester. Mindkettejüket minősített vesztegetéssel és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Letartóztatásukat az eddigi információk szerint, december közepéig hosszabbította meg a bíróság. Mindeközben Óbudán januári időközi választásra készülnek, miután Czeglédy a közelmúltban lemondott képviselői mandátumáról.

Eközben a lakosság körében forrnak az indulatok, mert Kiss László nem követte Czeglédyt a lemondás útján, így továbbra is szép summát tesz zsebre havonta polgármesteri "munkájáért", amit a rács mögül "végez".... Nem is meglepő tehát, hogy a vezető nélkül maradt óbudai önkormányzat ismét menekülni látszik a jogos lakossági kérdések elől, és a törvény által meghatározott kötelező évi közmeghallgatás időpontját csütörtök 13 órában hirdette meg. Ekkor várhatóan nagy tömegek nem "verik" majd az ajtajukat...

Milliókat tesz zsebre a börtönben ülő DK-s politikus

Kiss László a hűvösről irányítja az önkormányzatot, még esküjét is ebben az idilli környezetben tette le. Lemondásról hallani sem akar, a kerületi ügyintézés pedig döcög. A képen Karácsony Gergellyel látható Fotó: MTI

Kiss László polgármester augusztus közepén került előzetes letartóztatásba korrupciós vádak miatt, és decemberig biztosan börtönben marad. Czeglédy Gergő korábbi alpolgármestert, akit már júniusban őrizetbe vettek, szintén az óbudai korrupciós botrány egyik fő gyanúsítottjaként tartják fogva. Azonban eddig mindketten megkapták az önkormányzati tisztségükből eredő fizetésüket. Ez eddig Kiss László számára összesen 6 millió forintot jelent. Kiss havi fizetése havi 1,5 millió forint, amiben benne van, hogy havonta 195 ezer forint költségtérítésre is jogosult, míg Czeglédy Gergő alpolgármesterként havi bruttó 585 ezer forintot, valamint 87 750 forint költségtérítést kapott. Így ketten eddig 8,7 millió forintot kaptak nulla munkára, mióta előzetes letartóztatásban vannak. Miután Czeglédy lemondott mandátumáról, jelenleg csak Kiss 1,5 milliós fizetését kell a kerületiek zsebéből kihúzni, persze nagy ár ez ahhoz képest, hogy alig-alig működik a kerület és minden gazdátlan.

A Fidesz–KDNP frakciója fegyelmi eljárás megindítását szorgalmazza. Az eljárás keretében a tények alapos kivizsgálásával olyan döntést hoz majd egy bizottság, amely alapján akár meg is vonhatják a börtönben ülő politikusok fizetését. Ezáltal szeretnék elérni, hogy a közpénzek valóban a közösséget szolgálják, ne pedig azok zsebét, akik ellen súlyos korrupciós vádak merültek fel, illetve nem dolgoznak semmit a fizetésükért.

A gyanú: hivatali vesztegetés elfogadása

Mint emlékezetes, Kiss Lászlót hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Az ügyészség a DK-s polgármestert a Központi Nyomozó Főügyészség azután vette őrizetbe, hogy meghosszabbították a 100 milliós korrupcióval vádolt Czeglédy Gergő korábbi szocialista alpolgármester letartóztatását. Mint ismert, az ügyészség összehangolt akciót tartott a III. kerületi önkormányzatnál és néhány önkormányzati cégnél, ekkor vették őrizetbe a DK-s polgármestert is.

A Kiss Lászlóval közölt megalapozott gyanú szerint a polgármester 2019. októberi polgármesterré választását követően megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak majd az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. Hogy a vesztegetési pénz eredetét és felhasználási céljait leplezzék, az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A színlelt szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést valójában nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették, a szerződésben vállalt árnál olcsóbban. Esetenként a vállalt munkát az önkormányzat alkalmazottai végezték el. A polgármestert vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja a főügyészség.

A baloldali kerületek „mágusa”

A tavasszal kipattanó korrupciógyanús ügy egyre szövevényesebb, egyre több politikust és piaci szereplőt érint. Elsőként öt gyanúsítottat hallgattak ki, ebből három embert le is tartóztattak. Köztük volt P. Gábor is, a baloldal fővárosi „megoldóembere”. P. Gáborról a baloldali körökben csak úgy beszéltek, mint „a mágusról”: ő az, aki mindent el tud intézni. A férfi a fehér poros botrányról elhíresült Kispestről indult, ahol Gajda Péter szocialista polgármester vagyonkezelőjeként, és kabinetfőnökeként is dolgozott, később a XVIII. és a III. kerületben tűnt fel. P. letartóztatásával sokan reszkethettek a baloldali kerületekben. Kiderülhet, hogyan működött a baloldali kerületeken átívelő korrupciógyanús hálózat, amely Anonymus szerint elérhet egészen Szabó Tímeán és Karácsony Gergelyen át Szaniszló Sándorig vagy a már le is tartóztatott Kiss László DK-s polgármesterig.