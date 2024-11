Óbudai korrupció: gyorshajtókról posztolgat a megvádolt polgármester

A korrupcióval vádolt és börtönben ülő Kiss László polgármester nem reagált arra, hogy korábbi alpolgármestere, Czeglédy Gergő lemondott a mandátumáról. Ehelyett arról értekezett, hogy egy hónap alatt 1800 gyorshajtót mértek be Óbuda-Békásmegyeren a traffiboxok. Az óbudai korrupció gyanúsítottja kínos hallgatását azzal próbálta finomítani, hogy nem szólal meg közügyekben, pedig időközi választás várható az új fejlemények fényében.

Czeglédy Gergő és Kiss László, az óbudai korrupció gyanúsítottjai, itt még szabadlábon Fotó: Facebook

Mint megírtuk, lemondott a letartóztatásban lévő Czeglédy Gergő a képviselői mandátumáról és a bizalmukat elvesztő helyiek azt találgatják, hogy a DK-s polgármester mikor követi a példáját. A korrupciós botrányoktól hangos Óbuda most választás előtt áll, a 6. számú körzetben legalábbis. Mindeközben Kiss hallgat, pedig a kerületet börtönből irányító polgármester nemcsak fizetést kap, hanem mellé számos juttatást is. A hűvösről irányítja az önkormányzatot, még esküjét is ebben az idilli környezetben tette le. Lemondásról hallani sem akar, a kerületi ügyintézés pedig döcög.

Óbudai korrupció: Kiss Lászlót bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják Fotó: Facebook

Óbudai korrupció: a hűvösön is milliós fizetéseket tesz zsebre Kiss

Óbuda polgármestere még augusztus közepén került börtönbe korrupciós vádak miatt, és december közepéig biztosan ott is marad. Czeglédyt, akit már korábban letartóztattak, szintén az óbudai korrupciós botrány egyik fő gyanúsítottjaként tartják fogva. Miután azonban eddig egyikőjük sem mondott le hivatali tisztségéről, továbbra is megkapták az önkormányzati fizetésüket és a mellé járó juttatásokat. Ez eddig Kiss László számára összesen 4,5 millió forintot jelent. A polgármester havi fizetése 1,5 millió forint, amiben benne van, hogy havonta 195 ezer forint költségtérítésre is jogosult, míg Czeglédy Gergő alpolgármesterként havi bruttó 585 ezer forintot, valamint 87 750 forint költségtérítést kapott. Így ketten eddig 7,2 millió forintot kaptak nulla munkára. Most, hogy Czeglédy lemondott, a továbbiakban nem illeti meg képviselői fizetése, de Kiss továbbra is milliókat tesz majd zsebre. A Fidesz–KDNP frakciója azonban fegyelmi eljárás megindítását szorgalmazza. Az eljárás keretében a tények alapos kivizsgálásával olyan döntést hoz majd egy bizottság, amely alapján akár meg is vonhatják a börtönben ülő politikusok fizetését. Ezáltal szeretnék elérni, hogy a közpénzek valóban a közösséget szolgálják, ne pedig azok zsebét, akik ellen súlyos korrupciós vádak merültek fel, illetve nem dolgoznak semmit a fizetésükért.