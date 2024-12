„Karácsonykor sem lehetünk otthon" – Hat nevelt gyermek otthona égett porrá, segítséget kérnek a kisecseti háztűz károsultjai

A nevelt gyerekeknek egy igazi földi paradicsom volt a Gyurica család által megteremtett kisecseti otthonuk, a tehenekkel, a hatalmas udvarral és házzal, zöldellő domboldallal. Szeptember 20-án azonban minden megváltozott. A kisecseti háztűz tragikus napjára az elszenesedett gerendák és törött cserepek emlékeztetik nap mint nap Gáborékat, akik a tűz óta fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy újra hazatérhessenek a gyerekekkel.

A kisecseti háztűz után mindent megtesz a család, hogy újra a telken élhessen, még ha a régi ház romokban is áll (Fotó: Metropol)

Együtt tölthetik a karácsonyt a kisecseti háztűz károsultjai

Minden nap elhangzik, hogy annyira hiányzik a szobám. Annyira hiányzik az ágyam. Aki frissen került ide, pár hónapja az tört ki a legnagyobb zokogásban és mondta, hogy ő nem akar innen elkerülni. Megnyugtattam, hogy nem is fogsz!

– mesélt a tűz után elcsukló hangon Gyurica Gábor. A család terve az, hogy a telekre minél előbb felhúznak egy könnyűszerkezetes házat, hogy ha nem is a régi házban, de a saját telkükön élhessenek. Úgy tervezték, hogy a karácsonyt már ott töltik, de ez nem sikerült. Mivel a biztosító még nem fizetett Gáboréknak, így adományokból és önerőből kell megoldaniuk az építkezést.

„Elkészült először a fürdőszoba a műhelyünkben, ami fontos volt, hogy a munkák folyamán el tudjunk menni mosdóba, többet lehessünk a telken. Azt én csináltam teljesen egyedül. Most az ideiglenes ház falazása folyik, januárra állni fognak a falak, ha minden jól megy, április-májusra pedig talán már be is költözhetünk” – mesélt Gyurica Gábor a tűz utáni tervekről. A karácsonyt azonban még abban a víkendházban fogják tölteni, amit ideiglenesen felajánlottak nekik a tűz után.

Gáborék jelenleg hat állami gondozott gyermeket nevelnek (Fotó: Facebook / kisecseti tűzkár)

Segítséget kér a család, hogy hazatérhessenek

Mindig jól jön az adomány, a segítség, ugyanis a tűzszakértő még nem végzett a munkával és még mi sem adtuk be az ingóságokról szóló kárt, így a biztosító még nem fizetett. A munka azonban nem állhat meg, szeretnénk tavasszal már hazajönni, még ha nem is a régi nagy házba, de legalább már a közelébe!

– tette hozzá az édesapa. A családért összefogtak a helyiek, a polgármester, a falugondnok és több környékbeli is a segítségükre sietett, amiért nagyon hálásak. Adományra azonban még mindig szükségük van, hogy hat nevelt gyermeküknek újra otthont teremthessenek.