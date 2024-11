Tűzveszély: ez az ünnepi tárgy most a legnagyobb veszélyforrás a lakásokban

Elég egy apró szikra, egy meghibásodott gép és már porig is égett az otthonunk - ahogyan azt korábban lapunk is megírta, Székesfehérváron egy meghibásodott vízforraló okozott tüzet, abban a lakásban, amelyben a 18 éves Kitti aludt. A fiatal lány a hatalmas füstre riadt, de nem tudott kimenekülni az ajtón, így az erkélyre kellett először kimásznia, majd végül a negyedik emeletről leugrania. Így menekült meg a lángok elől. Egy hétköznapi tárgy miatt elveszítette Kitti családja az otthonukat, amiben egész életükben éltek. Emiatt az esett miatt is jusson eszünkbe, hogy legyünk elővigyázatosak főleg így, mindenszentek alkalmával is. A tűzveszély ugyanis most még fokozottabb a lakásokban az égő gyertya miatt.

A tűzveszély még fokozottabb most a mindenszentek miatt Fotó: Aleksey Matrenin

Ebben az évben már 4611 házban keletkezett tűz. A legtöbb Pest vármegyében (559) és Budapesten (523) történt, de bőven akadtak vidéken (473) is. A legtöbbször a konyhában, a hálóban, a kéményben, a tárolóban, vagy a nappaliban csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az említett otthonokban, amelyekben tűz ütött ki, csupán csak 15-ben volt füstérzékelő, pedig ezek a berendezések akár életeket is menthetnek.

A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért idős hozzátartozóinkhoz érdemes olyan füstérzékelőt vásárolni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld

- tájékoztatta a Metropolt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kihangsúlyozták, hogy minden esetben érdemes szakemberrel átvizsgáltatni az elektromos vezetékeinket, illetve azokat korszerűsíteni. Ugyanis ha túlhevül a hálózat, akkor a szigetelés könnyedén meggyulladhat, a tűz pedig átterjed a lakásban lévő tárgyakra.

Ne hagyjuk bedugva a hosszabbítót! Fotó: WIROJE PATHI

Tüzet okozhat a hosszabbító

Minden lakásban megtalálható legalább egy darab hosszabbító. A katasztrófavédelem szerint ez a tárgy is okozhat tüzet, ha rosszul használjuk.

Tűz keletkezhet abból is, ha a hosszabbítót feltekert állapotban használjuk. Használat közben mindig legyen kifektetve, még egy kis része se maradjon feltekerve. A kifektetett hosszabbítóra ne tegyünk semmit, mert megtörhet, sérülhet a vezeték, ami szintén tűzhöz vezet. Ha egy elosztóhoz több nagy teljesítményű gépet csatlakoztatunk. Az összeadódó teljesítmény túlterheli a dugalj csatlakozását. Több nagy teljesítményű gépet különálló konnektorba érdemes dugni

A hősugárzó és a laptop miatt is leéghet az otthonunk

A hősugárzók, elektromos fűtőtestek akkor jelentenek veszélyt, ha a közvetlen közelükbe tesznek éghető anyagot. A fűtőtesteket tilos letakarni, ne ezeken szárítsuk a nedves ruhákat. A laptop, vagy a töltés alatt lévő mobil is tüzet okozhat, ha az ágyon töltjük ezeket.