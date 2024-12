Így teljesülhet a titkos kívánságod – adventi hullócsillagok váltják valóra a vágyaidat

Ha téged is rabul ejt a téli éjszakák titkokat rejtő égboltja, van egy jó hírünk. Varázslatos időszak vár rád, ugyanis decemberben a Föld idén utoljára robog át egy meteorrajon. A Geminidák meteorrajt december 4-én éri el a Föld, amelyen egészen 17-éig halad majd keresztül. A meteorraj maximumát december 14-én éri el, vagyis ezen a napon lehet majd a legtöbb hullócsillagot levadászni.

Ha hullócsillag, akkor jöhet a kívánság – még decemberben is! (Fotó: pexels.com)

Ekkor csípheted el legkönnyebben a hullócsillagokat

A csillagászati jelenségek szerelmesei az év utolsó csillagullásának kezdési időpontját illetően szerencsések, ugyanis messze járunk még a teleholdtól, így annak hatalmas fénye nem zavarja majd az észlelést. A Geminidák meteorraj minden évben december elején jelenik meg és nagyjából két héten át szórja meg látványos csillagesővel a bolygónk feletti égboltot. Ha jókor és jó helyen keresed a hullócsillagokat, rengeteget láthatsz belőlük. A legtöbb hullócsillagot elvileg december 14-e körül vadászhatod le, ám ekkor a december 15-ei telehold fénye már befolyásolni fogja az észlelést.

A Geminidák meteorraj a nevét a meteorrajoknál szokásos módon onnan kapta, hogy az Ikrek csillagkép (Gemini) felől látszik kiindulni. A leírások szerint ezek az adventi hullócsillagok fényesebbek az átlagosnál.

Vadászatra fel!

Ha szeretnél még idén sok-sok fényesen ragyogó hullócsillagot látni, érdemes előre tervezned! Az első és legfontosabb, hogy a hullócsillag-vadászathoz válaszd ki a megfelelő helyszínt. Fontos, hogy olyan helyet válassz, ahol kicsi a fényszennyezés, de hasonlóan fontos az is, hogy olyan magaslati pontot válassz, ahol más épületek, természeti képződmények nem takarják ki előled a képet. Ha megvan a megfelelő helyszín, nincs más dolgod, mint jó melegen felöltözni, megfogni egy meleg pokrócot és megtölteni egy termoszt gőzölgő forró itallal. Nincs is jobb program ennél az adventi időszakban, ráadásul még jó néhány napig a mínuszok is elkerülik hazánkat.

Sok-sok hullócsillag húzhat át az éjszakai égbolton decemberben (Fotó: pexels.com)

Fényes csillagok

Ugye te is észrevetted már, hogy télen valahogy sokkal több csillag van az égen, ráadásul sokkal fényesebbnek is tűnnek? Az igazság az, hogy télen bizony kevesebb csillagot látunk, ám az igaz, hogy ezek fényesebbnek és nagyobbnak tűnnek. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a hideg levegő kevesebb nedvességet tartalmaz, így sokkal tisztább, mint a páradús nyári levegő. Másrészt a téli éjszakák sötétebbek, ugyanis a Föld északi féltekéje kifelé néz galaxisunk spirálkarja, a külső széle felé.