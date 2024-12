Furcsa tünete volt, de nem törődött vele: 25 évesen rákkal diagnosztizálták a fitneszedzőt

Az Egyesült Királyságban élő Dilan Patel vígan élte a 25 évesek életét, mikor hirtelen furcsa tünetet kezdett észrevenni magát. A fitneszedző éjszakánként 2-3 alkalommal is arra kelt, hogy teljesen átizzadta a ruháit és az ágyneműjét. Először azt hitte, hogy csak melege van, így nem igazán foglalkozott komolyan a dologgal – ez hatalmas hiba volt.

Illusztráció / Fotó: Pexels

A Unilad írja, hogy Dilan Patel egyre rosszabbul kezdte érezni magát, így végül két év után elment egy orvoshoz, akitől lesújtó diagnózist kapott:

Hodgin-limfómája van, ami a nyirokrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése.

Öt tumort találtak a férfi testében, a betegség a tüdejére is átterjedt. Dilan Patel utólag rájött, hogy az éjszakai izzadás mellett a bőre is folyton viszketett, illetve a nyakán is volt pár dudor, de ezekkel sem foglalkozott, mindig volt valamilyen magyarázata – pedig valószínűleg ezek is a betegség jelei voltak, amikre érdemes lett volna még idejében figyelnie.