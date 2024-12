Csillaghegyi petíció: tiltakozik a lakosság, teljesen kitiltanák az átmenőforgalmat

„Egy nagy baromságnak tartom az egész projektet, ami ráadásul több mint 10 millióba került. Már a gyerekbarát megnevezés sem tetszik. Olyan, mint amikor egy túszejtő a gyereket felemelve akarja elérni a célját. Utánanéztem, hol van ilyen máshol, de sehol. Csillaghegy nem lesz fehér egér, itt ne kísérletezzen senki! Aki ezt az egészet kitalálta, megtervezte, az valósítsa meg a saját háza táján, de ne itt!” – véleményezte Attila, egy csillaghegyi lakó az elképzelést az interneten.

„A csillaghegyi lakosoknak vannak családjai, barátai, járnak bevásárolni, gyermekeiket iskolába, sportolni viszik. Vannak idős családtagok, akiket orvoshoz visznek, Csillaghegyen vannak vállalkozások, akiknek ügyfelei vannak, szinte mindenkinél egyszer-egyszer elromlik valami, amihez szakembert hívnak. Sokan nagyobb építkezésbe fognak és mindenkinek szüksége van szemétszállításra, illetve esetleg mentőre-tűzoltóra-rendőrre, amelyek csak késve, vagy jelentős késéssel érnének oda, ha baj van. Nem lesz Csillaghegyen zóna – elég érthető?” – kérdezte egy ideges lakó a közmeghallgatáson.

„Az anyósom a Hunyadiban lakik! 85 éves és sokszor engem kér meg, hogy vásároljak be neki! Hogy viszem el hozzá, amit vettem? Rollerrel?” – zúgolódott egy másik csillaghegyi.

Már maga az elképzelés is megdöbbentő, ez kifejezetten egy autósellenes hadjárat

A forgalomcsillapítási koncepció szerint a Mátyás király út és Pünkösdfürdő út közötti területet négy zónára vágják szét, ezek bejáratait kamerákkal ellenőrzik majd, oda csak az ott lakók hajthatnak be autóval. A fideszes képviselők szerint már maga az elképzelés is megdöbbentő, hiszen ha valakihez vendég érkezik, annak a zóna szélén kellene parkolnia – ahol jelenleg sincs elegendő parkolóhely –, majd gyalog besétálnia. „Ez teljesen életszerűtlen és elfogadhatatlan” – vélekednek. Ráadásul a zónákon belül az utak szűkítése, lezárása, a járdák felszámolása és több száz parkolóhely megszüntetése is várható. A Mátyás király utat például hét helyen zárnák le részlegesen, és még 30-as sebességkorlátozást is bevezetnek. Itt buszok járnak, ráadásul a HÉV miatt már most is komoly dugók alakulnak ki. „Mekkora káosz lesz akkor, ha ezt szűkítik, lassítják és még az autókat is ide terelik más részekről?” – kérdezte Gyepes Ádám a közmeghallgatáson, de választ nem kapott.

Mindez azt mutatja, hogy a koncepció nem gyerekbarát, hanem egy kifejezetten autósellenes hadjárat. Az ilyen mértékű korlátozások és változtatások nemcsak az autós közlekedést nehezítik, hanem az ott élők életminőségét is jelentősen rontják

– véleményezte a fideszes képviselő, akit rengeteg csillaghegyi lakó megkeresett az elhibázott és pazarló koncepció miatt.