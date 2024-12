Az ünnepiszív-szindróma: amikor a karácsony terheli meg a szervezetet

Komolyan kell venni

A panaszok általában spontán elmúlnak, ha megszüntetjük a kiváltó okokat, például moderáljuk, vagy teljesen megszüntetjük az alkoholbevitelt, hidratálunk, és időt szánunk a pihenésre. Súlyos esetekben viszont, például meglévő szívproblémákkal, vagy ha a tünetek 20-30 percnél tovább is fennállnak, orvos felkeresésére is szükség lehet, különösen, ha a ritmuszavar tartós, vagy egyéb panaszok is jelentkeznek. Ilyen helyzetekben gyógyszeres kezelés, akár ritmus-helyreállító eljárások is szükségessé válhatnak.

Jobb a megelőzés

A legtöbb, amit tehetünk, hogy odafigyelünk magunkra és a szokásainkra. Tartsunk mértéket az ételek és italok fogyasztása tekintetében, és ha tudjuk, hogy rendelkezünk valamilyen kockázati tényezővel, vagy korábban is volt már szívproblémánk, fokozottan ügyeljünk az egészségünkre. Kerüljük a nehéz fogásokat, napi 1-2 italnál ne igyunk többet, hidratáljunk megfelelően, azaz fogyasszunk elegendő mennyiségű cukormentes folyadékot, és pihenjünk eleget. Ha hajlamosak vagyunk a stresszre, alkalmazzunk feszültségoldó technikákat, például sétáljunk, kocogjunk, olvassunk, filmezzünk, társasozzunk a családdal, vagyis foglalkozzunk olyan dolgokkal, melyek segítenek kikapcsolni és kikapcsolódni. Az ünnepeknek nem kell az egészségünk rovására mennie, némi tudatossággal pedig a szívünk is hálás lesz és igazán békés lehet az ünnep.

Mi történik a szívben?

Szívritmuszavar esetén a szív elektromos impulzusai szabálytalanná válnak, ami miatt a legfontosabb szervünk túl gyorsan, túl lassan vagy rendszertelenül kezd verni. Alapesetben állandó a ritmus, a szív összehúzódásait elektromos impulzusok koordinálják és szabályozzák, de zavar esetén a szív nem képes hatékonyan pumpálni a vért. Ez a szabálytalan működés pitvarfibrilláció esetén a pitvarok rendezetlen remegését, míg kamrai tahikardia, azaz szapora szívverés esetén a szívkamrák rendellenesen gyors összehúzódását eredményezi. A szívritmuszavar az enyhe tünetektől a súlyos, életveszélyes állapotokig terjedhet.