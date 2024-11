Ukrán pólót viseltek Magyar Péter EP-képviselői, éljen a háború?

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója videóban reagált arra, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői ukrán zászlós pólóban ültek be kedden egy plenáris ülésre, amit a háború 1000. napja alkalmából hívtak össze – írja a Ripost.

Magyar Péter európai parlamenti képviselői felszálltak a háborús vonatra / Forrás: Facebook

A kormánypárti politikus ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy ő kizárólag egyfajta pólót húz fel:

piros-fehér-zöldet.

Ugyanis én magyar ember vagyok, és számomra a magyar érdek az első és legfontosabb.

Menczer azzal folytatta, hogy a magyar érdek a béke, a magyar kormány a békét képviseli, A tiszások meg valami egészen mást…

A legnehezebb két hónap következik

Baljós hírek érkeztek Ukrajnából, ezért összehívtam a Védelmi Tanácsot. A háború legveszélyesebb két hónapja előtt állunk

– mondta a Facebookra feltöltött videójában Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke kifejtette:

Donald Trump győzelmével kézzelfogható közelségbe került a béke, de legalábbis a tűzszünet, azonban két hónapig még a háborúpárti kormány van hatalmon az USA-ban.

Mint kifejtette, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tegnapi napon az ukránok nagy hatótávolságú rakétákkal lőttek orosz területeket, az oroszok pedig válaszképpen egy szigorúbb nukleáris doktrínát fogadtak el.

A Védelmi Tanács szerint soha nem volt ekkora a háború kiterjedésének veszélye a kormányfő tájékoztatása szerint.

Orbán Viktor azt mondta, minden diplomáciai tapasztalatukra szükség lesz, hogy ebből a háborúból kimaradjunk, ugyanis Magyarországnak ebből ki kell maradnia…

Eközben Magyar Péterék vakon követik a háborúpárti néppártot

Sok hazugság és mellébeszélés után a háború ügyében is kiderült az igazság Magyar Péterről és európai parlamenti képviselőjéről. A héten Brüsszelben egyértelműen világossá tették az ukrán pólós akciójukkal, hogy behódoltak a háborúpártiaknak.

Ez a fajta bohóckodás különösen bicskanyitogató most, amikor a harmadik világháború küszöbére értünk az amerikai rakéták bevetésével.

Az Európai Parlament rendkívüli ülésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül mondott beszédet. A képviselők a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ukrajnás pólóban ültek be, és ezzel rácsatlakoztak az új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges (as long as it takes)”.