Csattanós pofon a kutyásoknak: 2,5 millió forintnyi összeg befizetésére is kötelezhetnek

Az ember legrégibb és legjobb barátja a kutya. A négylábú posztfarkasokkal való kapcsolatunk az ősidőkre nyúlik vissza, amikor ugyanis a vadállat megszelídült, és az emberek kedvében kívánt járni. Azt mondják, nincs hűségesebb társ egy kutyánál, ugyanakkor tartása nagy felelősség is. A felelőtlen gazdiknak pedig fizetniük kell.

A kutya igazi családtag, ezért sokszor utazik velünk a kocsiban

A mai emberek számára is igény, hogy legyen kutyájuk. Éljünk akár egyedül, akár párkapcsolatban, akár családban, a legtöbb ember szeretne kutyát. És ha megvan az eb, onnantól kezdve nincs megállás: mindent együtt kell csinálnunk vele. Éppen ezért nagyon sokan a kocsiban utaztatják kedvencüket. Az angolok többsége azonban nem tud arról, hogy van egy olyan törvény, amely szabályozza a kutyák autóban történő szállítását.

Az angol törvény szerint ha kutyát szállítanak kocsiban, az állatot mindenképpen rögzíteni kell. Ellenkező esetben akár 5000 font, azaz kb. 2,5 millió forintos büntetésre lehet számítani.

Nos, az angolok többsége nem tud erről a törvényről, és bizony sokan nem is tartják be. Elmondásuk szerint teljesen fölösleges kikötni a kutyát, ráadásul fölösleges stresszt is jelent ez az ebnek. A szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy egy hirtelen fékezésnél a kutya nagyot eshet, megsérülhet az állat is, megsérülhetnek az utasok is, de a sofőr figyelmét is elvonhatja, ami balesethez vezethet - írja a DailyStar.