Egyik napról a másikra minden veszélybe került: visszakerülhet az utcára a hajléktalanságból kitört Zoltán

Nehéz évek vannak Forgács Zoltán háta mögött. Gyermekotthonban nevelkedett állami gondoskodásban. Élete során hosszú éveket töltött az utcán, de sosem adta fel. Kemény munkával kitört a hajléktalan sorból. Egyetlen hű társa a bajban Letti a németjuhász volt, akit kikötve a szőlőhegyen talált. Megmentette, azóta az életük összekovácsolódott. Zoltán számára mindig Letti volt a legfontosabb. Bármennyire is mélyponton volt a kutya érdekeit tartotta szem előtt. Letti soha semmiben sem szenvedett hiányt.

Zoltán bízik benne, hogy nem kerülnek ismét az utcára Fotó: Faludi Koppány

Az egykor hajléktalanként élő Zoltán élete a sorkatonai szolgálat előtt változott meg. Az orvosi vizsgálaton derült fény rá, hogy izomsorvadásban szenved. Azóta állni és járni is nehezen tud, ami a munkavállalást is megnehezíti a számára. De keményen küzdött, talált magának munkahelyet, és lakást is. Úgy tűnt élete révbe ért. Azonban egyik napról a másikra minden összedőlt mint a kártyavár.

Először kényszerszabadságra küldtek a munkahelyemen, majd október 31-én kirúgtak. Azt mondták, hogy nem tudtak velem együtt dolgozni, de igazából nem indokolták meg. A papírokat majd kipostázzák a lakcímemre

– mondja kétségbeesetten Zoltán, aki nem tudja, hogy mi tévő legyen.

Zoltán attól fél, hogy ismét az utcára kerül

Ha nincs munkahelyem és fizetésem, akkor a lakást sem fogom tudni tovább fizetni és Lettivel az utcára kerülünk megint

– folytatja elcsukló hangon a komlói férfi, aki már hajléktalanként sok mindenen keresztül ment, és tudja, hogy mi várna rájuk az utcán. Ezért Zoltán mindenképpen el szeretné kerülni, a hajléktalanságot. Folyamatosan állást keres, de az ő egészségügyi állapota nagyon behatárolja, hogy milyen munkát tud elvégezni.

Az emberek segítségét szeretném kérni. Ha tud valaki munkahelyet számomra az szóljon, mert dolgozni szeretnék. Rehabilitációs munka az ami leginkább a testhezálló, de a könnyű fizikai munkát is el tudom végezni. Szívesen végeznék csomagolói vagy ülő munkát. De azon is gondolkodtam, hogy elvégeznék egy tanfolyamot, hogy biztonsági őr lehessek

– mesél Zoltán a terveiről, aki nagyon bízik benne, hogy záros határidőn belül ismét el tud helyezkedni és nem fogja az utcán végezni ismét.