„Eldobta a családja” – Hajléktalanként él Józsefvárosban a 13 éves Kevin

"Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai és a Készenléti Rendőrség megerősítő erői kiemelten ellenőrzik a főváros frekventált közterületeit, így a Mátyás teret is. Amennyiben jogsértést tapasztalnak, a rendőrök minden esetben haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket. Az igazoltatott személyeket minden esetben ellenőrzik a körözési adatbázisokban is. A gyermekkorúak esetében még fokozottabb körültekintéssel járnak el, és ha felmerül kiskorú veszélyeztetése vagy más bűncselekmény gyanúja, büntetőeljárás indul. A járőrök gyakran találnak meg gyermekvédelmi intézetből szökött kiskorúakat Budapesten, köztük olyanokat is, akik rendszeresen szöknek meg. Mielőtt visszaviszik őket, minden esetben meghallgatják arra vonatkozóan, hogy válhattak-e bűncselekmény áldozatává, esetleg ők követhettek-e el valamit. Szükség esetén a rendőrség felveszi a kapcsolatot a gyámügyi szervekkel. A rendőrség azt kéri, ha valaki segítségre szoruló gyereket lát, haladéktalanul hívja a 112 segélyhívó számot!"