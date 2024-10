A hideg is kiráz: ha ezt tapasztalod a kutyádon, akkor baj van, paranormális tevékenységet észlel

Halloween közeledtével sorra bukkannak fel az ijesztőbbnél ijesztőbb történetek annak érdekében, hogy a szellemes este valóban minél kísértetiesebb hangulatban teljen. De mi van akkor, ha ezek a sztorik igaza? Ha valaki kísértetet lát? Nos, az állatok köztudottan észlelik az ilyen jelenségeket és ezt most egy szakértő is megerősített és elárulta azt is, milyen jelekre kell figyelni. Ha tehát az alábbi listából a kutyádra valamelyik jellemző, akkor biztos, hogy szellemet látott.

Ha ezt csinálja a kutyád, akkor biztos, hogy szellemet lát. Fotó: unsplash.com

1. Valamit követ, amit te nem látsz: ha a kiskedvenced meredted figyel valamit a szoba másik felében, ahol semmi nincs vagy fogja magát és követni kezd egy láthatatlan "valamit" miközben erőteljesen szimatolnak, akkor a hatodik érzékük bizony szellemet érzékelt.

2. A semmit ugatja: az állattartók rémálma, amikor a négylábú az üres levegőbe ugat vagy morog úgy, hogy csak ketten vagytok otthon. Lehet, hogy csak azért teszi ezt, mert kiváló hallásával hall valamit, amit te nem, de könnyen elképzelhető az is, hogy valójában nem vagytok egyedül a lakásban.

3. Hirtelen szorosan hozzádbújnak, védelmezni akadnak: ha a kutyád hirtelen furcsán kezd viselkedni, minden ok nélkül mögéd bújuk vagy épp harci állásba eléd áll úgy, hogy nincs körülöttetek senki, akkor bizony kísértet látogatott meg titeket, aki nem valószínű, hogy jó szándékkal érkezett ugyanis az eb fél tőle.

+1. Úgy viselkednek, mintha valaki dícsérné őket, pedig nem: ha a kutyus hirtelen a hátára vágódik és úgy tesz, mintha valaki a pocakját simogatná, akkor több mint valószínű, hogy egy láthatatlan ember dicséri őket. De ugyanez érvényes akkor is, ha hirtelen örömükben minden előjel nélkül csóválni kezdi a farkát a semmibe nézve.

A szakértő, Catrin George, állatjóléti specialista persze azt is elfogadja, ha valaki nem hisz ezekben a jelekben vagy úgy egyáltalán a nem evilági lényekben és abban, hogy az állatoknak bizony van hatodik érzéke, írja a DailyStar.