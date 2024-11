Dráma a 4-es metrón, brutálisan megvertek egy fiatal fiút, a védelmező lányt is megtámadták

Sokkos állapotba került az a fiú, akibe ok nélkül kötött bele három fiatal a 4-es metró vonalán. A dráma során a fiatalnak megpróbált segíteni több utas is, a támadók az egyik védelmezőt is bántalmazták.