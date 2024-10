Így közlekedtek valamikor a postások: ma van a postai világnap - archív fotó

Nagy átalakuláson ment át alapítása óta a posta

150 évvel ezelőtt, 1874-ben alapították az Általános Postaegyesületet, amit később Egyetemes Postaegyesületnek neveztek el. Erre emlékezünk a postai világnapon. Az alapító országok között volt Magyarország is, további 21 nemzet mellett. A cél az volt, hogy összehangolják a nemzetközi postaszolgálat tevékenységét, továbbfejlesszék a postai szolgáltatásokat és hogy az elzártabb települések is bekapcsolódhassanak ebbe a szolgáltatásba. Az október 9-én alapított egyesületnek jelenleg több mint 160 ország a tagja. A posta szerepe is sokat változott.

Triciklis postás a fővárosban.A posta azóta sokat változott Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György

Szent Dénes napja van ma

Szent Dénes Párizs vértanú püspöke, a Merovingok, majd Karolingok védőszentje. Emlékezetét a sírja fölött emelt Saint-Denis-apátság, a francia királyi család temetkezési helye ápolta és terjesztette. A szentről szóló legendák szerint lefejeztetése után fejével a kezében ment sírjába, ezért sokszor így is ábrázolják. Szent Dénes a tizennégy Segítőszent egyike, fejfájósok szokták magukat oltalmába ajánlani.

80 éve tilos volt húst enni Magyarországon

Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását. A rendeletet 1944. október 9-én adták ki, ami alól kivételt képeztek a III. és IV. osztályú vendéglők, ahol csak gulyás vagy főtt marhahús volt árusítható.

50 éve ment el Schindler

Oskar Schindler üzletember, gyártulajdonos zsidó embereket mentett meg a Holokauszt idején. Mintegy 1200 embert sikerült megmentenie a deportálástól és a várható haláltól, akiket lőszer- és edénygyáraiban alkalmazott Lengyelország, illetve a mai Csehország területén. Róla szól a Schindler bárkája című könyv és a Schindler listája című film. Schindler 1974. október 9-én hunyt el.

A turbina atyja ezen a napon született

Segner János András tudós, feltaláló 1704. október 9-én látta meg a napvilágot Pozsonyban. Tudományos munkássága nagyon sokrétű volt. A fizikában a legjelentősebb eredményeket a folyadékok és a merev testek dinamikájában érte el, de feltalált egy vízikereket (turbinát) is. A manapság parkok öntözésére használt berendezések is a Segner kerék elvén működnek. A tudós írt a húsok pácolásáról és füstöléséről, a gabona vetőmagok fertőtlenítésére a kéndioxidos kezelést ajánlotta, a sovány földek trágyázására pedig a fahamut. Érdeklődése kiterjedt a cukor-, a szesz- és a puskapor gyártás technológiájára is. Nevét az Segner keréken kívül egy róla elnevezett Hold-kráter is őrzi.